У месячного сына Тимати и Анастасии Решетовой появился собственный аккаунт в Инстаграме

Чуть больше месяца назад Тимати и Анастасия Решетова стали родителями. У пары родился сын, которого назвали в честь погибшего друга рэпера Ратмира Шишкова.
Раньше Анастасия регулярно публиковала свои соблазнительные снимки. Теперь ее страница в Инстаграме все больше напоминает «мамский» блог с большим количеством детских кадров и рассказами о заботах о сыне.
На днях в Инстаграме появилась новая страница, принадлежащая семейству Юнусовых. Теперь и у малыша Ратмира имеется собственный микроблог, как бы странно это ни звучало.
Кажется, микроблог Ратмира ведут мама Настя и бабушка Симона. Иногда в нем появляются посты, которые уже публиковались на личных страницах свекрови и невестки.
На данный момент за микроблогом наследника Тимати следят всего двести человек, что не идет ни в какое сравнение с многомиллионной аудиторией его родителей. Не сомневаемся, что в самое ближайшее время Ратмир отметит свой первый миллион фолловеров. Мы уже подписались.