У месячного сына Тимати и Анастасии Решетовой появился собственный аккаунт в Инстаграме

Тимати и Анастасия Решетова активно развивают свои соцсети и зарабатывают на них немало денег. На днях предприимчивые родители уже завели микроблог и своему новорожденному сыну.

Анастасия Решетова с сыном

Чуть больше месяца назад Тимати и Анастасия Решетова стали родителями. У пары родился сын, которого назвали в честь погибшего друга рэпера Ратмира Шишкова.

С тех пор новоиспеченные мать и отец и их родственники постоянно выкладывают фото с малышом в соцсети.

Раньше Анастасия регулярно публиковала свои соблазнительные снимки. Теперь ее страница в Инстаграме все больше напоминает «мамский» блог с большим количеством детских кадров и рассказами о заботах о сыне.

На днях в Инстаграме появилась новая страница, принадлежащая семейству Юнусовых. Теперь и у малыша Ратмира имеется собственный микроблог, как бы странно это ни звучало.

На странице публикуются многочисленные кадры мальчика со всеми родственниками, включая дядь, теть, бабушек и дедушек.

Кажется, микроблог Ратмира ведут мама Настя и бабушка Симона. Иногда в нем появляются посты, которые уже публиковались на личных страницах свекрови и невестки.

1 2 3 ... 10 У Ратмира Юнусова появился собственный аккаунт в Инстаграме

На данный момент за микроблогом наследника Тимати следят всего двести человек, что не идет ни в какое сравнение с многомиллионной аудиторией его родителей. Не сомневаемся, что в самое ближайшее время Ратмир отметит свой первый миллион фолловеров. Мы уже подписались.