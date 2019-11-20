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Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего подтвердила слухи о рождении первенца

В декабре 2018-го СМИ заговорили о том, что 23-летняя Анастасия Толстая, возлюбленная сына Инны Маликовой, родила ребенка. Тогда ни сама пара, ни звездные родственники не прокомментировали новость. Сегодня Анастасия сделала неожиданное заявление.
Дмитрий Маликов, Анастасия Толстая
Дмитрий Маликов и Анастасия Толстая

В прошлом году в одном из телеграм-каналов появилась новость о том, что Инна Маликова станет бабушкой. Пользователи заподозрили Анастасию, девушку Дмитрия Маликова-младшего, в беременности.

Доказательная база строилась исключительно на том, что возлюбленная Дмитрия перестала фотографироваться в полный рост или же позировала спиной к камере, но в эпоху соцсетей этот аргумент уже не кажется таким уж несерьезным. 

Дмитрий Маликов, Инна Маликова, Анастасия Толстая
Дмитрий Маликов, Инна Маликова и Анастасия Толстая

Также в посте упоминалась мама на тот момент 19-летнего Дмитрия, которая, по слухам, без восторга восприняла свой новый статус. Анонимы уверяли, что артистка намерена скрывать внука, чтобы «не позорить честь семьи».

Инна Маликова, Дмитрий Маликов
Инна и Дмитрий Маликовы

Этот пост растиражировали многие СМИ, но никаких официальных комментариев от семьи Маликовых не последовало. Спустя практически год Анастасия Толстая все-таки призналась, что стала мамой. 

23-летняя возлюбленная Дмитрия как ни в чем не бывало ответила на вопрос подписчицы о том, как похудеть после родов. Возможно, поклонница захотела обхитрить Толстую, задав не прямой вопрос про беременность, а построив предложение так, будто Анастасия уже стала мамой. В любом случае, возлюбленная Дмитрия подтвердила свой новый статус, рассказав о грудном вскармливании.

Своим постом Анастасия повергла подписчиков в шок, потому что многие и не догадывались о прибавлении в семье. В ответ на множество удивленных сообщений Толстая поделилась фотографией, предположительно сделанной в палате роддома, с большим букетом белых роз: «Счастье любит тишину», — подписала снимок девушка.

Пол ребенка все еще держится в секрете. Поздравляем молодую семью с рождением первенца!

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20 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @anastasiatolstaya, @innamalikova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru
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Инна Маликова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • На первом фото где они втроем стоят не поймешь,кто девушка ,а кто мама.

  • О каком позоре рассуждает семья? Родился ребёнок, это здорово, а уж коль не ко времени, так надо было рассказать мальчику что есть средства контрацепции чтобы не было сюрпризов.

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