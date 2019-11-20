Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего подтвердила слухи о рождении первенца

В прошлом году в одном из телеграм-каналов появилась новость о том, что Инна Маликова станет бабушкой. Пользователи заподозрили Анастасию, девушку Дмитрия Маликова-младшего, в беременности.
Доказательная база строилась исключительно на том, что возлюбленная Дмитрия перестала фотографироваться в полный рост или же позировала спиной к камере, но в эпоху соцсетей этот аргумент уже не кажется таким уж несерьезным.
Также в посте упоминалась мама на тот момент 19-летнего Дмитрия, которая, по слухам, без восторга восприняла свой новый статус. Анонимы уверяли, что артистка намерена скрывать внука, чтобы «не позорить честь семьи».
Этот пост растиражировали многие СМИ, но никаких официальных комментариев от семьи Маликовых не последовало. Спустя практически год Анастасия Толстая все-таки призналась, что стала мамой.
23-летняя возлюбленная Дмитрия как ни в чем не бывало ответила на вопрос подписчицы о том, как похудеть после родов. Возможно, поклонница захотела обхитрить Толстую, задав не прямой вопрос про беременность, а построив предложение так, будто Анастасия уже стала мамой. В любом случае, возлюбленная Дмитрия подтвердила свой новый статус, рассказав о грудном вскармливании.
Своим постом Анастасия повергла подписчиков в шок, потому что многие и не догадывались о прибавлении в семье. В ответ на множество удивленных сообщений Толстая поделилась фотографией, предположительно сделанной в палате роддома, с большим букетом белых роз: «Счастье любит тишину», — подписала снимок девушка.
Пол ребенка все еще держится в секрете. Поздравляем молодую семью с рождением первенца!