55-летнего Брэда Питта все чаще замечают в компании 30-летней бисексуальной актрисы

В сентябре завидного холостяка заметили в компании 50-летней Сат Хари Халсе , и все тут же решили, что сердце Питта снова занято. В течение двух месяцев мы ничего не слышали о личной жизни актера, а 20 ноября узнали, что ему приписывают роман с более молодой женщиной.

Брэд Питт

В последнее время поклонники Брэда Питта обратили внимание на то, что актер стал заметно хуже выглядеть. Сначала пользователи раскритиковали одну из его последних фотосессий, отметив морщины и седину, а затем и вовсе предложили лишить 55-летнего артиста статуса секс-символа и назначить нового человека на эту ответственную должность. Несмотря на бурные обсуждения своей «профнепригодности», Брэд зря времени не терял и успел найти новую девушку. Так утверждают некоторые западные СМИ.

Алия Шокат

Поклонники развернули целое расследование — организовались, собрали большое количество фотографий Питта за его холостяцкий период жизни и предоставили общественности результаты скрупулезной работы: фанаты заявляют, что Брэд встречается с актрисой Алией Шокат.

Брэд Питт и Алия Шокат

Среди доказательств, представленных в Сети, фигурируют в основном их совместные фотографии. Судя по снимкам, пара действительно много времени проводит вместе. Так, 16 ноября Брэд и Алия были замечены на выставке в галерее Wilding Cran в Лос-Анджелесе.

Все внимание на верхний левый угол

После того, как предполагаемые возлюбленные насладились произведениями современного искусства, они отправились в ресторан. Официанты украдкой оглядывались на знаменитостей, а посетители беззастенчиво фотографировались на фоне Брэда и Алии.

Брэд Питт и Алия Шокат

Пару видели в октябре: актеры посетили комедийное шоу и сделали селфи с комиком Майком Бирбиглией за кулисами. А в сентябре ходили на спектакль Итана Коэна A Play Is a Poem, после которого, по свидетельствам очевидцев, уехали на одной машине.

Алия Шокат

Об избраннице Брэда в Сети не так много информации. Известно, что девушке 30 лет, а своей интересной внешностью она обязана отцу-арабу и маме, имеющей норвежские, итальянские и ирландские корни.

В 2017 году Шокат решилась на каминг-аут: «Алия вспомнила, что когда она была 10-летним подростком, мама спросила: кто ее привлекает — мальчики или девочки? Тогда она сказала, что не знает, а теперь уверена, что и те, и другие. Алия считает, что бисексуальность сыграла важную роль в ее становлении, как актрисы», — сообщило издание GayPress. Алия объяснила причину, по которой открыла свою ориентацию: «Раньше я была менее откровенна. Но как женщина, арабо-американка и активистка ЛГБТ-сообщества, я должна использовать все возможности своего голоса. Нет никакой деликатности в тишине».

1 2 3 ... 10 В Инстаграме Алии Шокат можно найти ее картины

Алия не только актриса, но и художница: ее картины появлялись на лос-анджелесских и парижских выставках. Также Алия увлекается музыкой и любит петь в джаз-барах. Одна из самых известных ролей актрисы — Мэйби Фюнке в телесериале «Замедленное развитие».