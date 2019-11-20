Стала известна печальная судьба саудовской принцессы-бунтарки, пропавшей 7 месяцев назад

Басма бинт Сауд далеко не самая обычная покорная и тихая восточная принцесса. Школа для девочек в Лондоне, несколько лет учебы в Швейцарии, магистратура по социальной экономике и политологии — образование этой представительницы династии Саудитов иначе как «блестящим» не назовешь.
После развода с супругом в 2007 году Басма не осела дома с пятью детьми. Она неожиданно обнаружила в себе предпринимательскую жилку и открыла сеть ресторанов, а затем занялась медиабизнесом и основала компанию Media Ecco. На людях принцесса появлялась в легком платке, практически не прикрывавшем волосы, с удовольствием облачалась не только в длинную абайю, но примеряла и модные европейские наряды.
В декабре 2018 года Басма получила разрешение на вылет из страны. Ей нужно было отправиться на лечение в Швейцарию, однако она так и не покинула Саудовскую Аравию. На протяжении семи месяцев не было известно ничего о судьбе 55-летней женщины и ее дочери.
В настоящее время Басма находится под постоянным наблюдением. За каждым ее шагом следит охрана, поэтому принцесса даже не может сообщить о своем бедственном положении.
Друг Басмы добавил, что винить в ее аресте стоит королевскую династию и в особенности — наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Мол, это он решил заткнуть принцессу-бунтарку, позволившую себе критиковать правящий режим.