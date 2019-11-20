Стала известна печальная судьба саудовской принцессы-бунтарки, пропавшей 7 месяцев назад

Весной этого года Басма бинт Сауд получила разрешение на вылет в Швейцарию, но ее самолет так и не покинул пределов Саудовской Аравии. С тех пор о мятежной принцессе ничего не слышали, и лишь на днях стало известно, что с ней случилось.

Басма бинт Сауд далеко не самая обычная покорная и тихая восточная принцесса. Школа для девочек в Лондоне, несколько лет учебы в Швейцарии, магистратура по социальной экономике и политологии — образование этой представительницы династии Саудитов иначе как «блестящим» не назовешь.

После развода с супругом в 2007 году Басма не осела дома с пятью детьми. Она неожиданно обнаружила в себе предпринимательскую жилку и открыла сеть ресторанов, а затем занялась медиабизнесом и основала компанию Media Ecco. На людях принцесса появлялась в легком платке, практически не прикрывавшем волосы, с удовольствием облачалась не только в длинную абайю, но примеряла и модные европейские наряды.

Эту энергичную женщину называли «Опрой Уинфри Ближнего Востока». Басма не боялась открыто критиковать положение дел в родной стране и выступала за проведение реформ, о чем писала в своем блоге. Возможно, с ее твердой позицией и было связано таинственное исчезновение принцессы.

В декабре 2018 года Басма получила разрешение на вылет из страны. Ей нужно было отправиться на лечение в Швейцарию, однако она так и не покинула Саудовскую Аравию. На протяжении семи месяцев не было известно ничего о судьбе 55-летней женщины и ее дочери.

Источник Deutsche Welle сообщает, что принцесса была арестована и помещена под домашний арест. Ее обвинили в попытке побега из страны.

В настоящее время Басма находится под постоянным наблюдением. За каждым ее шагом следит охрана, поэтому принцесса даже не может сообщить о своем бедственном положении.

Американский адвокат Леонард Беннет рассказал, что ему удалось поговорить с Басмой по телефону. При этом ее голос звучал так, словно принцесса была заложницей.

1 2 3 4 5 6 7 Басма бинт Сауд — необычная принцесса

Друг Басмы добавил, что винить в ее аресте стоит королевскую династию и в особенности — наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Мол, это он решил заткнуть принцессу-бунтарку, позволившую себе критиковать правящий режим.