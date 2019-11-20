«Зачем едешь за деньгами?»: Ангелина Вовк раскритиковала Софию Ротару, которая вернется на «Песню года»

Две дивы — Ангелина Вовк и София Ротару — не могут ужиться на одной сцене «Песни года». Вовк раскритиковала давнюю знакомую за то, что та решила вернуться в Россию после того, как отказалась выступать год назад.

Ангелина Вовк

В конце 2018-го София Ротару приняла волевое решение отменить все концерты в России (даже на «Песню года» певица не приехала, хотя регулярно на ней выступала).

В деле была замешана политика — тогда уже экс-президент Украины Петр Порошенко объявил в стране военное положение, а Ротару решила не накалять ситуацию, чтобы не спровоцировать радикально настроенных соотечественников.



Сменился президент, изменилась и политическая ситуация. Вот 72-летняя София Михайловна и объявила, что наконец-то приедет в Москву. Издание «Комсомольская правда» со ссылкой на своих инсайдеров сообщило, что Ротару подтвердила организаторам свое участие в «Песне года».

Российские поклонники хуторянки в восторге, однако многие не поддержали звезду. В числе противников Ротару — ведущая «Песни года» Ангелина Вовк. Женщина весьма категорично прокомментировала возвращение певицы на российскую сцену.

«Я поражаюсь такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист — вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной», — заявила 77-летняя Вовк в интервью «Царьграду».

Вовк добавила, что понимает: шоу-бизнес — не самое чистое и благородное дело. «Но должна быть и совесть. Она должна подсказывать. Я вот, например, не пойду на концерт Ротару. Хотя я ее очень любила в советское время. Не буду ей аплодировать. У человека должна быть жизненная позиция. Честная, принципиальная. Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену — не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране».

Отметим, съемки «Песни года — 2019» состоятся 7 декабря в Москве на «ВТБ Арене». София Ротару все еще собирается принять в них участие. Также звезда выступит на нескольких частных корпоративах.