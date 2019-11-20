«Прикусите язык»: Бородина честно рассказала, как относится к тем, кто «нацелился» на ее мужа

Ксения Бородина вновь решила откровенно побеседовать с подписчиками об отношениях, не стесняясь в формулировках. На этот раз она высказалась в сторону женщин, которые закрывают глаза на измены своих мужей. А заодно поведала, как воспринимает потенциальных «разлучниц».

На днях Ксения Бородина рассказала, что думает о девушках, которые заводят романы с женатыми мужчинами. И в выражениях телеведущая отнюдь не стеснялась, честно высказав свое отношение к любовницам. На следующий день Бородина решила развить эту тему в новом посте. Теперь она заговорила о психологии разлучниц и жен, которые терпят измены супругов, и прокомментировала сообщение подписчицы из директа.

«Я не знаю милые мои, зачем вы молчите и что вы там терпите. Руки в ноги и пошла!» — категорично заявила Бородина.

Что же касается разлучниц, то, по мнению Ксении, очень мало представителей сильного пола готовы уйти от законной супруги. Поэтому женщина, избравшая для себя участь любовницы, обречена довольствоваться лишь крохами общения с мужчиной.

«И когда он уходит, чувство самоценности моментально угасает. А согласна только в одном, что если захочет уйти, то уйдет! Только как правило, уходят единицы, а вы свою молодость отдаете непонятным обещаниям и ожиданиям! Жить чужой жизнью или быть деталью в чужих отношениях — означает впустую тратить собственное время», — подытожила Бородина.

Одна из подписчиц поинтересовалась в комментариях, уж не обращены ли слова Ксении к потенциальным «охотницам», которые «нацелились» на Курбана Омарова. На что Бородина резко, но честно ответила:

«Меня такие вещи не пугают, дорогуша. Я никогда никого не держала! Я смотрю многих беспокоит, что у меня все хорошо, так вы просто язык прикусите и все».

1 2 3 ... 10 Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились 3 июля 2015 года

После этого вопросов к телеведущей ни у кого не осталось. Правда, некоторым было любопытно, что обо всем этом думает косвенно упомянутый в бурной дискуссии Курбан Омаров, но он в комментариях не появился.