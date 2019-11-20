«Прикусите язык»: Бородина честно рассказала, как относится к тем, кто «нацелился» на ее мужа

На днях Ксения Бородина рассказала, что думает о девушках, которые заводят романы с женатыми мужчинами. И в выражениях телеведущая отнюдь не стеснялась, честно высказав свое отношение к любовницам. На следующий день Бородина решила развить эту тему в новом посте. Теперь она заговорила о психологии разлучниц и жен, которые терпят измены супругов, и прокомментировала сообщение подписчицы из директа.
Что же касается разлучниц, то, по мнению Ксении, очень мало представителей сильного пола готовы уйти от законной супруги. Поэтому женщина, избравшая для себя участь любовницы, обречена довольствоваться лишь крохами общения с мужчиной.
Одна из подписчиц поинтересовалась в комментариях, уж не обращены ли слова Ксении к потенциальным «охотницам», которые «нацелились» на Курбана Омарова. На что Бородина резко, но честно ответила:
После этого вопросов к телеведущей ни у кого не осталось. Правда, некоторым было любопытно, что обо всем этом думает косвенно упомянутый в бурной дискуссии Курбан Омаров, но он в комментариях не появился.