Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Прикусите язык»: Бородина честно рассказала, как относится к тем, кто «нацелился» на ее мужа

Ксения Бородина вновь решила откровенно побеседовать с подписчиками об отношениях, не стесняясь в формулировках. На этот раз она высказалась в сторону женщин, которые закрывают глаза на измены своих мужей. А заодно поведала, как воспринимает потенциальных «разлучниц».
Ксения Бородина

На днях Ксения Бородина рассказала, что думает о девушках, которые заводят романы с женатыми мужчинами. И в выражениях телеведущая отнюдь не стеснялась, честно высказав свое отношение к любовницам. На следующий день Бородина решила развить эту тему в новом посте. Теперь она заговорила о психологии разлучниц и жен, которые терпят измены супругов, и прокомментировала сообщение подписчицы из директа.

«Я не знаю милые мои, зачем вы молчите и что вы там терпите. Руки в ноги и пошла!» — категорично заявила Бородина.
Ксения Бородина, Курбан Омаров

Что же касается разлучниц, то, по мнению Ксении, очень мало представителей сильного пола готовы уйти от законной супруги. Поэтому женщина, избравшая для себя участь любовницы, обречена довольствоваться лишь крохами общения с мужчиной. 

«И когда он уходит, чувство самоценности моментально угасает. А согласна только в одном, что если захочет уйти, то уйдет! Только как правило, уходят единицы, а вы свою молодость отдаете непонятным обещаниям и ожиданиям! Жить чужой жизнью или быть деталью в чужих отношениях — означает впустую тратить собственное время», — подытожила Бородина.

Одна из подписчиц поинтересовалась в комментариях, уж не обращены ли слова Ксении к потенциальным «охотницам», которые «нацелились» на Курбана Омарова. На что Бородина резко, но честно ответила:

«Меня такие вещи не пугают, дорогуша. Я никогда никого не держала! Я смотрю многих беспокоит, что у меня все хорошо, так вы просто язык прикусите и все».

После этого вопросов к телеведущей ни у кого не осталось. Правда, некоторым было любопытно, что обо всем этом думает косвенно упомянутый в бурной дискуссии Курбан Омаров, но он в комментариях не появился.

Перейти к обсуждению 3


20 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @borodylia, @zimamoscow/Instagram
Теги

Ксения Бородина

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Базарная тётка, кому нужно её сокровище

  • Ха-ха-ха. У меня всё хорошо!!! Я не любовница, поэтому постоянно чувствую внимание мужа, когда он изменяет мне во время беременности. Я никого не держу, но потом снова приму, когда придет после гулянок. Конечно придёт, кому этот содержанка ещё нужен.Я не против, каждый решает сам, но уж лучше честно сказать, что, возможно, прошу супруга, чем кричать, что не потерплю и уйду после измены. Насмешил а.

  • Её добро и даром никому не нужно,а вот если бы он ей изменил,интересно далеко бы она пошла,не имея таких денег и другого жилья.Многие женщины от безысходности вынуждены терпеть своих мужей,потому что идти им просто некуда,как на улицу.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.