6-летний сын Шепелева обожает Нирвану и хочет перекрасить волосы, как у Кобейна

В Инстаграме Дмитрия Шепелева появилось видео, в котором он немного рассказал об увлечениях 6-летнего сына Платона. Сравнив интересы мальчика со своими в этом же возрасте, отец пришел к выводу, что современные дети гораздо более продвинутые, нежели их родители. Шепелев рассказал, что в свои 6 лет не любил ходить в садик из-за того, что там невкусно кормили, и к тому же носил «позорные колготки, которые сползали и волочились по полу».
Ведущий подчеркнул, что его музыкальным пределом была песня «Мохнатый шмель» из кинофильма «Жестокий романс». На фоне этого рассказа новость о том, что Платон в своем возрасте обожает группу «Нирвана», звучит еще более удивительно.
Да-да, у 6-летнего сына Шепелева и Фриске уже есть кумир — Курт Кобейн! Платон даже попросил у папы разрешения покрасить волосы, как у солиста легендарной рок-группы, а Деду Морозу заказал электрогитару. Думаем, нашей эстраде стоит быть готовой к рождению новой рок-звезды. Потом не говорите, что мы не предупреждали!
Неудивительно, что впечатленный отец без доли сомнения разрешил сыну, обладающему прекрасным музыкальным вкусом, сменить имидж. Smells like teen spirit!