6-летний сын Шепелева обожает Нирвану и хочет перекрасить волосы, как у Кобейна

19 ноября Дмитрий Шепелев обратился к подписчикам с оригинальным вопросом — помнят ли они себя в 6 лет? Оказалось, что отец, узнав, чем увлекается Платон, понял, что нынешнее поколение взрослеет заметно быстрее, чем предыдущее.

Платон и Дмитрий Шепелевы

В Инстаграме Дмитрия Шепелева появилось видео, в котором он немного рассказал об увлечениях 6-летнего сына Платона. Сравнив интересы мальчика со своими в этом же возрасте, отец пришел к выводу, что современные дети гораздо более продвинутые, нежели их родители. Шепелев рассказал, что в свои 6 лет не любил ходить в садик из-за того, что там невкусно кормили, и к тому же носил «позорные колготки, которые сползали и волочились по полу».

Ведущий подчеркнул, что его музыкальным пределом была песня «Мохнатый шмель» из кинофильма «Жестокий романс». На фоне этого рассказа новость о том, что Платон в своем возрасте обожает группу «Нирвана», звучит еще более удивительно.

Платон и Дмитрий Шепелевы

Да-да, у 6-летнего сына Шепелева и Фриске уже есть кумир — Курт Кобейн! Платон даже попросил у папы разрешения покрасить волосы, как у солиста легендарной рок-группы, а Деду Морозу заказал электрогитару. Думаем, нашей эстраде стоит быть готовой к рождению новой рок-звезды. Потом не говорите, что мы не предупреждали!

1 2 3 ... 10 Если вы думаете, что молодежь слушает только Билли Айлиш, то вы сильно ошибаетесь

Неудивительно, что впечатленный отец без доли сомнения разрешил сыну, обладающему прекрасным музыкальным вкусом, сменить имидж. Smells like teen spirit!