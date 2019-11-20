Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Елизавету II с 72-й годовщиной свадьбы

Сегодня празднует годовщину одна из самых известных пар в мире — Елизавета II и принц Филипп. Неожиданно вспыхнувшие чувства, слухи о неверности и жизнь в тени королевы — лишь малая часть того, через что прошли супруги, чтобы стать примером для многих поколений.

Елизавета II и принц Филипп

Елизавета II познакомилась со своим будущим мужем, когда ей было всего 14 лет. В 1939 году вместе с семьей юная Лилибет, как ее называли близкие, совершила официальный визит в Дартмут. В этом городе Филипп учился в военно-морском колледже и еще даже не подозревал, что встретит свою судьбу. По протоколу королевскую семью должны были сопровождать кадеты, но (только вдумайтесь, какое невероятное совпадение!) в этот день они одновременно подхватили свинку, и важную миссию доверили молодым морякам, среди которых Елизавета впервые увидела высокого, голубоглазого и светловолосого Филиппа.

Принц Филипп и Елизавета II

Стоит ли говорить, что чувства накрыли их с головой. Спустя много лет тогдашняя гувернантка Марион Кроуфорд напишет в своих мемуарах: «Принцесса Елизавета стыдливо и даже несколько смущенно расспрашивала Филиппа о любимой еде, восхищалась его аппетитом и отмечала острые шутки». Вернувшись из Дартмута, Елизавета и Филипп продолжили общаться по переписке, а родственникам будущая королева безапеляционно заявила, что в будущем выйдет замуж за своего 19-летнего друга.

Елизавета II и принц Филипп

Удивительно, что против воли дочери не пошел даже король Георг VI, хотя, скорее всего, понимал, что Филипп — не лучшая партия для завидной британской невесты. Юноша был наследником греческого короля и принадлежал разорившейся династии, изгнанной из собственной страны. Соответственно, Филипп не имел ни денег, ни статуса. К тому же слуги частенько шептались между собой, обсуждая «веселый нрав» будущего принца, который в сочетании с его красотой мог обернуться для Елизаветы походами налево, но ей было все равно. Уже после свадьбы заголовки СМИ будут пестреть обвинениями в неверности супруга, но после рождения принца Чарльза у желтой прессы закончатся аргументы, и они оставят эту тему в покое.

Елизавета II в музее, где хранится ее подвенечный наряд

10 ноября 1947 года Елизавета и Филипп поклялись друг другу в любви. Удивительно, но невеста настояла на том, чтобы произнести клятву супругу, в которой пообещала ему повиноваться. Это обескуражило гостей церемонии, ведь было ясно, что, когда принцесса станет королевой, именно Филипп должен будет ей повиноваться. Все понимали, что Елизавета взойдет на трон, но кончина Георга VI в 1952 году сильно ускорила этот процесс. На плечи новой королевы легла огромная ответственность, а Филипп стал жить в тени любимой супруги.

Елизавета II и принц Филипп

В день торжества Елизавета вышла к гостям в уникальном роскошном платье из китайского шелка цвета слоновой кости. По всей длине, начиная от корсета и заканчивая низом юбки, платье было декорировано кристаллами и жемчугом. Позади невесты простирался длинный четырехметровый шлейф, а в руках она держала букет из орхидей и мирта, который выращивали специально к свадьбе королевы Виктории еще с 1840 года.

1 2 3 ... 10 Елизавета II и принц Филипп — одна из старейших пар современности

Свадьба Елизаветы и Филиппа стала для Англии олицетворением конца эпохи. Сказочно красивой церемонией супруги открыли новую страницу в истории страны и оставили позади войну, голод и страх. Сегодня одна из самых могущественных пар в мире празднует 72-ю годовщину свадьбы. Их уже успели поздравить ближайшие родственники в лице Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а мы присоединяемся и желаем долгих лет жизни образцовой семье, подающей пример целому поколению.