«Я бы посоветовал присматривать за своей второй половиной»: бывший муж Лолиты жестко ответил поддержавшей ее Варум

Дмитрий Иванов в эфире шоу «Прямой эфир» высказался по поводу того, что три месяца назад его экс-супругу Лолиту после развода поддержала ее близкая подруга Анжелика Варум. Слова певицы очень обидели фитнес-тренера.

Дмитрий Иванов и Лолита

Скандал вокруг развода 56-летней Лолиты Милявской и 44-летнего Дмитрия Иванова утихать не собирается. Бывшие возлюбленные кидают друг другу взаимные претензии и обвиняют во всех смертных грехах. Кажется, угомонить Лолиту и ее «молодого» мужа сможет только решение суда.

Очередная порция интересных подробностей о семейной жизни певицы и фитнес-тренера подъехала буквально на днях. Дмитрий решил прокомментировать события трехмесячной давности.

Лолита и Анжелика Варум

Тогда, напомним, Лолиту, только-только объявившую о разводе с Ивановым, публично поддержала ее приятельница Анжелика Варум. Во время юбилейного концерта Анжелики в первый конкурсный день «Новой волны» в Сочи Милявская, которая вела мероприятие, не смогла справиться с эмоциями и несколько раз со слезами на глазах упомянула о четвертом разводе.

После этого в Инстаграме Варум появился трогательный пост, посвященный подруге. Анжелика написала, что приятельствует с певицей уже 25 лет и считает ее чрезмерно доверчивой женщиной. «Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно!» — написала Анжелика.

Дмитрий Иванов

Дмитрий наконец-то собрался с мыслями и рассказал, что думает по этому поводу. Естественно, заявление подруги Лолиты ему не понравилось. «Маша (настоящее имя Анжелики Варум. — Прим. ред.) за десять лет нашей с Лолой жизни ни разу не была у нас в гостях. Мы с ней близко не знакомы. Знать человека 25 лет и жить с ним 10 лет — это разные вещи. Поэтому я даже не буду ничего осуждать и обсуждать. Тем, кто комментирует такие истории, я бы посоветовал присматривать за своей второй половиной. Тогда и семьи будут крепче», — заявил Иванов в эфире программы «Прямой эфир».

Кажется, таким хитрым образом Дмитрий решил перевести стрелки на семью Анжелики Варум и Леонида Агутина — исполнителя песни «На сиреневой луне» не раз обвиняли в том, что он не верен своей супруге.

1 2 3 ... 9 Дмитрий Иванов познакомился с Лолитой в 2009 году на «Мосфильме»

50-летняя Анжелика относится к этому философски. «Любимая для мужчины не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он на протяжении всей жизни посвящает стихи. Если вы все же сориентированы на семью и вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути вас ждет много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, вы можете удивить себя саму», — поделилась певица мыслями в своем Инстаграме.