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Под копирку! 6-летняя дочь Жизель Бюндхен растет точной копией матери

Супермодель Жизель Бюндхен — дважды мама. Она воспитывает 9-летнего сына Бенджамина и 6-летнюю дочь Вивиан. Преданные поклонники звезды отметили, что девочка как две капли воды напоминает свою маму в детстве, и Жизель отреагировала на сравнение.
Жизель Бюндхен

На днях Жизель Бюндхен порадовала фолловеров новым постом. Модель — активная пользовательница Инстаграма и часто публикует новые селфи или милые снимки с мужем и детьми. В союзе с футболистом Томом Брэди Жизель стала матерью сына Бенджамина и дочери Вивиан и периодически показывает, как выглядят растущие не по дням, а по часам наследники.

Бюндхен разместила коллаж, который сделали поклонники, и поблагодарила их за это. Фанаты сравнили модель в детстве с ее дочерью. На снимках обе девочки радостно улыбаются во весь рот. Вьющиеся волосы, ямочки на щеках, озорной взгляд — заметно, что малышка многое унаследовала от своей звездной мамы.

«Как вы думаете, похожи ли я и моя девочка?» — поинтересовалась звезда у фолловеров.
Жизель Бюндхен

В комментариях решили, что Жизель могла бы даже не спрашивать. И без того становится понятно, что подрастает точная копия супермодели. Возможно, через несколько лет Вивиан так же, как и ее мама, отправится покорять подиум.

«Близнецы!», «Вы обе — само очарование», «Жизель, тебя клонировали?», «Боже мой, да вас друг от друга не отличишь», — писали восхищенные фолловеры.

Что ж, если девочка решит пойти по стопам знаменитой матери, мало кто удивится. В конце концов, весь мир сейчас наблюдает за тем, как сияет от гордости Синди Кроуфорд. Ведь ее дочь Кайя Гербер уже в 18 лет стала одной из самых востребованных моделей.

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20 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @gisele/Instagram
Теги

Жизель Бюндхен

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ой, и правда! Прелесть какая☺️ Но там и папа такого же типажа))

  • Жадность мамину на деньги тоже унаследовала?

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