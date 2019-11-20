Под копирку! 6-летняя дочь Жизель Бюндхен растет точной копией матери

На днях Жизель Бюндхен порадовала фолловеров новым постом. Модель — активная пользовательница Инстаграма и часто публикует новые селфи или милые снимки с мужем и детьми. В союзе с футболистом Томом Брэди Жизель стала матерью сына Бенджамина и дочери Вивиан и периодически показывает, как выглядят растущие не по дням, а по часам наследники.
Бюндхен разместила коллаж, который сделали поклонники, и поблагодарила их за это. Фанаты сравнили модель в детстве с ее дочерью. На снимках обе девочки радостно улыбаются во весь рот. Вьющиеся волосы, ямочки на щеках, озорной взгляд — заметно, что малышка многое унаследовала от своей звездной мамы.
В комментариях решили, что Жизель могла бы даже не спрашивать. И без того становится понятно, что подрастает точная копия супермодели. Возможно, через несколько лет Вивиан так же, как и ее мама, отправится покорять подиум.
Что ж, если девочка решит пойти по стопам знаменитой матери, мало кто удивится. В конце концов, весь мир сейчас наблюдает за тем, как сияет от гордости Синди Кроуфорд. Ведь ее дочь Кайя Гербер уже в 18 лет стала одной из самых востребованных моделей.