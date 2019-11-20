«Могу быть и такой»: скромница Юлия Савичева в черном боди удивила фолловеров секси-образом

Юлию Савичеву долгое время считали «главной скромницей» российской эстрады. Но на днях ей удалось всех удивить — поклонница романтичных платьев неожиданно предстала в образе роковой красотки.

20 ноября Юлия Савичева разместила новый пост в Инстаграме. На новом снимке 32-летняя певица запечатлена в непривычном для себя образе роковой дамы. Стилисты подобрали для звездной фотосессии черное боди и шелковую тунику. Юлия позировала так, чтобы можно было полюбоваться ее стройными ногами.

Савичева оставила волосы распущенными и ограничилась нюдовым макияжем. Впрочем, ей не требовались ни выразительные стрелки, ни яркая помада, чтобы произвести на фолловеров неизгладимое впечатление неожиданной сменой образа.

«А я могу быть и такой. Очень люблю меняться и не боюсь это делать, как видите. В многочисленных проектах вы не могли этого не заметить. А ведь многие девушки боятся даже самых незначительных перемен», — заметила Юлия в подписи к снимку.

Савичева призвала подписчиц не бояться экспериментировать со стилем и внешностью и заметила, что часто позволяет себе эффектные преображения. Единственное, на что артистка так и не решалась, — это радикальная смена цвета волос. Как думаете, что бы ей подошло: платиновый блонд или иссиня-черные локоны?

Подписчики решили, что Юлии идет ее родной цвет волос и его лучше не менять.

«В другом цвете вас трудно представить», «Юлечка, вы и так прекрасны, но только не красьтесь в черный, он очень старит. У вас замечательный цвет волос», — писали юзеры.