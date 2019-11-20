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«Могу быть и такой»: скромница Юлия Савичева в черном боди удивила фолловеров секси-образом

Юлию Савичеву долгое время считали «главной скромницей» российской эстрады. Но на днях ей удалось всех удивить — поклонница романтичных платьев неожиданно предстала в образе роковой красотки.
Юлия Савичева

20 ноября Юлия Савичева разместила новый пост в Инстаграме. На новом снимке 32-летняя певица запечатлена в непривычном для себя образе роковой дамы. Стилисты подобрали для звездной фотосессии черное боди и шелковую тунику. Юлия позировала так, чтобы можно было полюбоваться ее стройными ногами. 

Юлия Савичева

Савичева оставила волосы распущенными и ограничилась нюдовым макияжем. Впрочем, ей не требовались ни выразительные стрелки, ни яркая помада, чтобы произвести на фолловеров неизгладимое впечатление неожиданной сменой образа. 

«А я могу быть и такой. Очень люблю меняться и не боюсь это делать, как видите. В многочисленных проектах вы не могли этого не заметить. А ведь многие девушки боятся даже самых незначительных перемен», — заметила Юлия в подписи к снимку.

Савичева призвала подписчиц не бояться экспериментировать со стилем и внешностью и заметила, что часто позволяет себе эффектные преображения. Единственное, на что артистка так и не решалась, — это радикальная смена цвета волос. Как думаете, что бы ей подошло: платиновый блонд или иссиня-черные локоны?

Подписчики решили, что Юлии идет ее родной цвет волос и его лучше не менять. 

«В другом цвете вас трудно представить», «Юлечка, вы и так прекрасны, но только не красьтесь в черный, он очень старит. У вас замечательный цвет волос», — писали юзеры.

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20 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @yuliasavicheva, @damir_zhukenov/Instagram
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Юлия Савичева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Где люблю меняться и где Савичева..вот есть такие люди, и симпотисная и милая, но такая на внешность скууучная, до зевоты

  • Все равно унылая и ни разу не секси. Но из своей внешности она выжала максимум. Я помню, как она выглядела, когда на Фабрику Звезд пришла, старательно кося под Аврил Лавин. Жуть. А сейчас она вполне симпатична.

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