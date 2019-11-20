Сергей Полунин очень положительно относится к татуировкам и регулярно украшает свое тело новыми рисунками. В прошлом году танцовщик набил на груди портрет президента России.

Сергей Полунин

Обычно артистам балета воспрещается делать татуировки. Впрочем, Сергей Полунин уже давно и систематически нарушает это правило.

20 ноября, в свой 30-й день рождения, мужчина стал новым героем программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1.

В беседе с Борисом Корчевниковым Полунин признался, что сейчас на его теле имеется примерно 20 татуировок.



Одна из последних тату, которую себе сделал танцор балета, — это портрет Владимира Владимировича Путина на груди. Сергей нанес рисунок в прошлом году.

В тот момент Полунин работал в Лондоне и прекрасно осознавал, что его поступок не останется без внимания.

«Я понимал, что будут последствия, и они действительно были. Буквально за пару недель мне убрали все, что я строил там», — намекнул на проблемы в карьере мужчина.

Действительно, в прошлом году от сотрудничества с россиянином отказался один из крупнейших театров Европы. Впрочем, Полунин быстро нашел новую работу — его пригласили стать ректором Академии хореографии в Севастополе.



Новая татуировка Сергея заставила понервничать и его родителей. Дело в том, что семья Полунина живет в Украине, и за такую открытую поддержку российского президента ему могли запросто закрыть въезд на родину.



1 2 3 ... 10 Сергей Полунин весьма оригинальным способом выразил свое почтение Владимиру Путину

«Я не знала, что нам делать. Это был какой-то ступор. Вроде бы ничего не произошло, но знаешь, что может в любой момент произойти», — поведала мама артиста балета.



Впрочем, в отношении знаменитости так и не были предусмотрены ограничения. По сообщениям украинских СМИ, Полунин может беспрепятственно посещать страну.