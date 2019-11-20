Обычно артистам балета воспрещается делать татуировки. Впрочем, Сергей Полунин уже давно и систематически нарушает это правило.
В беседе с Борисом Корчевниковым Полунин признался, что сейчас на его теле имеется примерно 20 татуировок.
Одна из последних тату, которую себе сделал танцор балета, — это портрет Владимира Владимировича Путина на груди. Сергей нанес рисунок в прошлом году.
В тот момент Полунин работал в Лондоне и прекрасно осознавал, что его поступок не останется без внимания.
Действительно, в прошлом году от сотрудничества с россиянином отказался один из крупнейших театров Европы. Впрочем, Полунин быстро нашел новую работу — его пригласили стать ректором Академии хореографии в Севастополе.
Новая татуировка Сергея заставила понервничать и его родителей. Дело в том, что семья Полунина живет в Украине, и за такую открытую поддержку российского президента ему могли запросто закрыть въезд на родину.
«Я не знала, что нам делать. Это был какой-то ступор. Вроде бы ничего не произошло, но знаешь, что может в любой момент произойти», — поведала мама артиста балета.
Впрочем, в отношении знаменитости так и не были предусмотрены ограничения. По сообщениям украинских СМИ, Полунин может беспрепятственно посещать страну.
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