После долгого молчания семья Заворотнюк вышла на связь с фолловерами, чтобы снова опровергнуть лживые слухи о ней

В последнее время семья Анастасии Заворотнюк стала намного реже комментировать состояние актрисы. Однако после череды скандальных публикаций в СМИ родные снова поспешили поделиться правдивой информацией в соцсетях.

Анастасия Заворотнюк

Вот уже некоторое время ничего не слышно о 48-летней Анастасии Заворотнюк. Еще несколько недель назад близкие актрисы объяснили поклонникам, что она действительно страдает от серьезной болезни и проходит курс лечения, и решили больше ничего не рассказывать.

И все же в СМИ по-прежнему появляются различные новости о состоянии звезды и жизни ее семьи на фоне этой проблемы.

Так, на днях журналисты сообщили, что на самом деле Петра Чернышева болезнь супруги волнует вовсе не из-за своей степени серьезности. Якобы еще до рождения дочери фигурист планировал уйти от артистки, а теперь вынужден оставаться рядом с ней.

Подобное заявление не могло не задеть звездную семью. 21 ноября в аккаунте поддержки Заворотнюк появился новый пост, разоблачающий эту лживую информацию.

«Настоящая любовь существует, мы свидетели! Мы хотим пожелать, чтобы у каждого из вас был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе», — гласит новая запись в микроблоге.

Близкие Анастасии заявили, что в их окружении нет людей, которые могли бы сказать корреспондентам подобную глупость. А ведь издания ссылались на друзей «несчастливой» пары, пожелавших остаться анонимными.

1 2 3 ... 10 Близкие Анастасии Заворотнюк снова опровергают новости об актрисе

Кроме того, родным актрисы пришлось отвечать и на другую весьма неприятную новость.

Этой ночью по Сети распространилась информация, что Заворотнюк скончалась в больнице.

«Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Люди так не поступают. Если кому-то вдруг очень скучно жить без ''жареных фактов'', тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? Мы передадим это в клинику, на которую ссылается ''осведомленный источник''. Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости», — пообещали близкие звезды.