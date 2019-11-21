После долгого молчания семья Заворотнюк вышла на связь с фолловерами, чтобы снова опровергнуть лживые слухи о ней

Вот уже некоторое время ничего не слышно о 48-летней Анастасии Заворотнюк. Еще несколько недель назад близкие актрисы объяснили поклонникам, что она действительно страдает от серьезной болезни и проходит курс лечения, и решили больше ничего не рассказывать.
Так, на днях журналисты сообщили, что на самом деле Петра Чернышева болезнь супруги волнует вовсе не из-за своей степени серьезности. Якобы еще до рождения дочери фигурист планировал уйти от артистки, а теперь вынужден оставаться рядом с ней.
Подобное заявление не могло не задеть звездную семью. 21 ноября в аккаунте поддержки Заворотнюк появился новый пост, разоблачающий эту лживую информацию.
Близкие Анастасии заявили, что в их окружении нет людей, которые могли бы сказать корреспондентам подобную глупость. А ведь издания ссылались на друзей «несчастливой» пары, пожелавших остаться анонимными.
Кроме того, родным актрисы пришлось отвечать и на другую весьма неприятную новость.
«Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Люди так не поступают. Если кому-то вдруг очень скучно жить без ''жареных фактов'', тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? Мы передадим это в клинику, на которую ссылается ''осведомленный источник''. Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости», — пообещали близкие звезды.