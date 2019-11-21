Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: на Левана Горозию снова подают в суд

Не так давно Левану Горозии пришлось отказаться от своего псевдонима L'One, под которым он стал знаменитым на всю страну. Рэпер выбрал новое название для своего расширившегося коллектива — но вот только не учел, что в России уже имеется точно такая же группа. 
Тимати, L'One
Тимати и Леван Горозия

Этим летом Леван Горозия со скандалом ушел из лейбла Тимати Black Star. Рэпер обвинил руководство компании в том, что теперь они не только хотят отобрать у него песни, созданные во время их сотрудничества, но и право на использование псевдонима L'One. 

Артист пытался бороться за свои права и вернуть себе хотя бы имя, но в итоге проиграл суд лейблу

Недавно Леван вернулся к своему старому псевдониму, с которым начинал путь в шоу-бизнесе — Mars. Также Горозия начал сотрудничать с музыкантом Nelle, и поэтому решил расширить название дуэта до Marselle. 

L'One
 

Недавно выяснилось, что рэпер не может так именовать свою группу. Дело в том, что в России уже есть коллектив с таким названием, но только написанным на русском языке — «Марсель». 

Группа планирует обратиться в суд, если Леван Горозия не предпримет меры и не переименует свой дуэт. 

«Товарный знак ''Марсель'' был зарегистрирован в 2011 году петербургской поп-группой, в состав которой входят Степан Ледков, Дмитрий Блинов и Евгений Бабенко. Также было зарегистрировано и написание словесного элемента ''Марсель''. Горозия юридически не имеет права использовать название. Этим он вводит в заблуждение слушателей и покупателей билетов», — поведал представитель коллектива корреспонденту портала Super.ru

  • L'One
    1 2 3 ...10
    Леван Горозия снова вынужден искать новое название для своего коллектива
    Смотреть галерею

Как отмечает адвокат, группа уже столкнулась с проблемами из-за названия нового проекта рэпера. Дело в том, что скоро и у «Марсель», и у Левана и Marselle пройдут концерты в Москве, причем буквально с разницей в один день. Похожие названия вызвали неразбериху на онлайн-площадках для продажи билетов: покупателям было сложно понять, на какое из выступлений они тратят свои деньги.

Перейти к обсуждению 1


21 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Леван Горозия/YouTube.com, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @stepamarsel, @l_one_mars/Instagram
Теги

L'One

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • это вообще кому нибудь интересно?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.