СМИ: на Левана Горозию снова подают в суд

Не так давно Левану Горозии пришлось отказаться от своего псевдонима L'One, под которым он стал знаменитым на всю страну. Рэпер выбрал новое название для своего расширившегося коллектива — но вот только не учел, что в России уже имеется точно такая же группа.

Тимати и Леван Горозия

Этим летом Леван Горозия со скандалом ушел из лейбла Тимати Black Star. Рэпер обвинил руководство компании в том, что теперь они не только хотят отобрать у него песни, созданные во время их сотрудничества, но и право на использование псевдонима L'One.

Артист пытался бороться за свои права и вернуть себе хотя бы имя, но в итоге проиграл суд лейблу

Недавно Леван вернулся к своему старому псевдониму, с которым начинал путь в шоу-бизнесе — Mars. Также Горозия начал сотрудничать с музыкантом Nelle, и поэтому решил расширить название дуэта до Marselle.

Недавно выяснилось, что рэпер не может так именовать свою группу. Дело в том, что в России уже есть коллектив с таким названием, но только написанным на русском языке — «Марсель».

Группа планирует обратиться в суд, если Леван Горозия не предпримет меры и не переименует свой дуэт.

«Товарный знак ''Марсель'' был зарегистрирован в 2011 году петербургской поп-группой, в состав которой входят Степан Ледков, Дмитрий Блинов и Евгений Бабенко. Также было зарегистрировано и написание словесного элемента ''Марсель''. Горозия юридически не имеет права использовать название. Этим он вводит в заблуждение слушателей и покупателей билетов», — поведал представитель коллектива корреспонденту портала Super.ru.

1 2 3 ... 10 Леван Горозия снова вынужден искать новое название для своего коллектива

Как отмечает адвокат, группа уже столкнулась с проблемами из-за названия нового проекта рэпера. Дело в том, что скоро и у «Марсель», и у Левана и Marselle пройдут концерты в Москве, причем буквально с разницей в один день. Похожие названия вызвали неразбериху на онлайн-площадках для продажи билетов: покупателям было сложно понять, на какое из выступлений они тратят свои деньги.