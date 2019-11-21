«Не хватает кнута»: роковую Викторию Боню в комбинезоне сравнили с «Женщиной-кошкой»

Виктория Боня обожает демонстрировать красивые аутфиты в Инстаграме. Вечером 20 ноября блогер приятно удивила фолловеров новым нарядом.
На снимке Боня позирует в сияющем черном комбинезоне. Наряд подчеркнул каждый изгиб фигуры звезды соцсетей. Виктория завершила образ лодочками на каблуке и маленьким клатчем. Волосы знаменитость собрала в высокий хвост.
Под фото Боня написала следующее: «Мне не страшно примерять кардинально разные образы не только на красную дорожку или мероприятия, но и в повседневной жизни. Захотелось какого-то праздника, попробовать что-то новое, и я решила примерить этот комбинезон. И сразу другое настроение, другая атмосфера и ощущение себя».
«Женщина-кошка! Только кнута не хватает», «Кошечка! Черная пантера», «Женщина-кошка не может не нравиться. Очень идет Вам такой образ», — отреагировали подписчики.