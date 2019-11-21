«Не хватает кнута»: роковую Викторию Боню в комбинезоне сравнили с «Женщиной-кошкой»

20 ноября в Инстаграме Виктории появился снимок, на котором она позирует в сексуальном образе. Поклонники оценили наряд телеведущей и даже сравнили ее с героиней известного фильма.

Виктория Боня

Виктория Боня обожает демонстрировать красивые аутфиты в Инстаграме. Вечером 20 ноября блогер приятно удивила фолловеров новым нарядом.

На снимке Боня позирует в сияющем черном комбинезоне. Наряд подчеркнул каждый изгиб фигуры звезды соцсетей. Виктория завершила образ лодочками на каблуке и маленьким клатчем. Волосы знаменитость собрала в высокий хвост.

Виктория Боня

Под фото Боня написала следующее: «Мне не страшно примерять кардинально разные образы не только на красную дорожку или мероприятия, но и в повседневной жизни. Захотелось какого-то праздника, попробовать что-то новое, и я решила примерить этот комбинезон. И сразу другое настроение, другая атмосфера и ощущение себя».

1 2 3 ... 10 Виктория Боня любит экспериментировать с новыми образами

«Женщина-кошка! Только кнута не хватает», «Кошечка! Черная пантера», «Женщина-кошка не может не нравиться. Очень идет Вам такой образ», — отреагировали подписчики.