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«Не хватает кнута»: роковую Викторию Боню в комбинезоне сравнили с «Женщиной-кошкой»

20 ноября в Инстаграме Виктории появился снимок, на котором она позирует в сексуальном образе. Поклонники оценили наряд телеведущей и даже сравнили ее с героиней известного фильма.
Виктория Боня
Виктория Боня

Виктория Боня обожает демонстрировать красивые аутфиты в Инстаграме. Вечером 20 ноября блогер приятно удивила фолловеров новым нарядом.

На снимке Боня позирует в сияющем черном комбинезоне. Наряд подчеркнул каждый изгиб фигуры звезды соцсетей. Виктория завершила образ лодочками на каблуке и маленьким клатчем. Волосы знаменитость собрала в высокий хвост.

Виктория Боня
Виктория Боня

Под фото Боня написала следующее: «Мне не страшно примерять кардинально разные образы не только на красную дорожку или мероприятия, но и в повседневной жизни. Захотелось какого-то праздника, попробовать что-то новое, и я решила примерить этот комбинезон. И сразу другое настроение, другая атмосфера и ощущение себя».

«Женщина-кошка! Только кнута не хватает», «Кошечка! Черная пантера», «Женщина-кошка не может не нравиться. Очень идет Вам такой образ», — отреагировали подписчики.

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21 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Бонины изгибы куда-то испаряются на обычных фото. Да и на Форт Баярд их тоже не наблюдалось.

  • Для кого они себе так ноги вытягивают,я прям недоумеваю от такой глупости.В реале-то все всё видели

  • Превращается в Самойлову..особенно на 3. фотке

  • Беда в том,что эта кошка так никому и не нужна.

  • Все верно, облезлая бродячая кошка, которая все скитается и не может никак ни к кому примкнуть)))

  • На рекламе этого комбеза она зарабатывает.

  • Только хорошо конечно он смотрттся на молодых! А не на 40 летних.

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