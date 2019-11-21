Бывший муж Лолиты перевез новую возлюбленную в элитную квартиру

Дмитрий Иванов дал первое интервью после скандального расставания с Лолитой Милявской. Тренер открыл журналистам, в каких условиях строит новые романтические отношения с Ольгой Кулиевой.

Дмитрий Иванов

СМИ непрерывно пишут о разводе Лолиты Милявской. Резонансная история обрастает новыми неприглядными подробностями буквально каждый день, а певица только подливает масла в огонь, снимая провокационные видео, в которых называет экс-супруга «оленем» и кромсает его подарки.

Дмитрий Иванов показал вид из окна новой квартиры

В свою очередь Дмитрий Иванов прояснил свою позицию в шоу «Прямой эфир». Бывший муж Милявской, которого она рьяно обвиняет в изменах, считает ее слова несправедливыми. Иванов утверждает, что действительно давно знаком с Ольгой, но именно романтические отношения у пары завязались после разрыва с 56-летней певицей.

Надежда Иванова

Дмитрий уже съехался со своей новой девушкой и показал журналистам квартиру в элитном районе Москвы. «Классный вид из окна! Иногда у нас здесь шумно и весело. Мы пьем чай, кофе, можем позволить себе какие-то крепкие напитки, но это нормально. Соседи, правда, иногда постукивают, но мы стараемся не нарушать режим», — поделился Иванов.

Ольга Кулиева

Экс-супруга певицы поддержала его мама, считающая, что вся вина за случившееся лежит на Лолите, которая не уделяла супругу достаточно внимания. «Наверное, он полюбил другую женщину. Она все-таки долго отсутствовала. Месяц назад он сказал мне, что у него есть девушка Оля, моложе его, родом из Беларуси. Сказал, что у нее своя клиника, есть дочь, что они сняли квартиру», — отметила Надежда Иванова.

1 2 3 ... 10 Скандальный развод Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова часто становится инфоповодом для публикаций в СМИ

Дмитрий еще раз подчеркнул, что одним из главных аргументов в пользу развода стало нежелание Милявской иметь детей: «Она не любит детей и не хочет детей иметь. А для меня, как для нормального и здорового мужчины, это чуть-чуть дисбаланс и диссонанс».