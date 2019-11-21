«Первое время не мог справиться, бесился»: Дмитрий Шепелев рассказал о сложностях в общении с падчерицей

Телеведущий перестал скрывать свои отношения с Екатериной Тулуповой: влюбленные вместе со своими детьми уже успели съехаться. Дмитрий Шепелев поведал, как сложно ему было выстроить отношения с 6-летней дочерью своей возлюбленной.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Дмитрия Шепелева наконец можно поздравить: у телеведущего наладилась личная жизнь. Он признался, что испытывает глубокие чувства к Екатерине Тулуповой и еще год назад сделал ей предложение руки и сердца. Правда, пока влюбленные не торопятся под венец, зато стали вести быт вместе в просторной квартире на Патриарших прудах.

Вместе с Дмитрием и Екатериной живут их дети от первых браков: шестилетние Платон и Лада.

Шепелев признался, что именно благодаря дружбе малышей, которые ходили в один детский сад, он познакомился с Тулуповой. Поведал он и о трудностях в общении с девочкой. Если ребята тут же нашли общий язык, то у телеведущего с падчерицей отношения не заладились.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном

За шесть лет воспитания сына Дмитрий понял, как выстраивать отношения с мальчишками. А вот как наладить связь с девочками, оставалось для него загадкой. Действовать пришлось по ситуации, особенно, когда Лада капризничала и дерзила.



«Общение с девочкой превратилось на какое-то время просто в катастрофу. Если к ней хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока... Она сразу, если не плачет, то выражает протест. Я первое время не мог с этим справиться. Я так бесился, как будто возле меня была взрослая женщина», — процитировали слова Дмитрия журналисты «КП».

1 2 3 ... 14 В своем Youtube-шоу «Папки» Шепелев рассказал о сложностях в воспитании девочек

Телеведущему пришлось обращаться за поддержкой к друзьям, которые объяснили ему, что все девочки такие. Похоже, сейчас отношения Дмитрия и падчерицы наладились, однако для этого ему пришлось приложить много усилий.