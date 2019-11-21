Анастасия Решетова показала любимую позу для сна маленького Ратмира

Молодая мама не может нарадоваться рождению малыша и старается запечатлеть даже самые, казалось бы, незначительные моменты из жизни Ратмира.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова продолжает делиться с подписчиками подробностями жизни своего малыша. Так, Ратмир уже успел подружиться с домашними питомцами мамы, а также примерить спортивный комбинезон, в котором совершил первую «пробежку». На видео малыш дрыгает ногами, лежа на кровати, а мама ласково его спрашивает, куда же он так торопится.

На следующем фото, размещенном в Инстаграме звездной мамы, Ратмир уже сладко спит, удобно устроившись на груди Анастасии. «Как мы любим спать на маме», — подписала снимок Решетова.

Ратмир Юнусов

Возлюбленная Тимати продолжает скрывать лицо сына, хотя совсем недавно пользователи заметили фотографию Ратмира на заставке ее телефона. Все сошлись на мнении, что малыш растет точной копией отца.

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова обожает проводить время со своим малышом

Решетова удивленно заметила, что после рождения Ратмира по-прежнему обожает своих котов. Подписчики уже посоветовали звездной маме завести питомца для сына, но Анастасия ответила: «У нас и так три, пока хватит».