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«Нью-Йорк — столица США»: Настя Ивлеева оконфузилась на школьной викторине

Настя Ивлеева появилась на шоу Иды Галич, в котором взрослые соревнуются с детьми и подростками, отвечая на вопросы из школьной программы. Оказалось, что Ивлеева не сильна в географии, хотя ведет популярное тревел-шоу.
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева

Ида Галич пригласила Настю Ивлееву принять участие в своем шоу «Кто умнее». В его рамках взрослые сражаются в интеллектуальной битве со школьниками, чтобы выяснить, чьи знания более обширны.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева

Ивлеева ответила на одиннадцать вопросов, которые касались разных областей: математика, геометрия, иностранный и русский язык и так далее. Мы можем простить Насте ошибки в геометрии, потому что далеко не каждый человек ежедневно использует понятия «тангенс» или «параллелепипед», но результаты тура, в котором ведущей предложили угадать столицы крупных стран, нас сильно удивили.

Несмотря на то, что Настя постоянно путешествует, она назвала столицей Италии Милан, а США — Нью-Йорк. 

  • Настя Ивлеева
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    Стоит признать, что Настя Ивлеева сразу призналась, что совсем не знает географию
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Что ж, похоже, известная телеведущая немного подзабыла школьную программу. Впрочем, это нисколько не умаляет ее харизму и умение делать любое шоу ярким и запоминающимся.

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21 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @_agentgirl_/Instagram, Кто умнее/YouTube.com
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Настя Ивлеева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Нда...ну как бы это фиаско, Настя😂

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