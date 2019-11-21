«Нью-Йорк — столица США»: Настя Ивлеева оконфузилась на школьной викторине

Настя Ивлеева появилась на шоу Иды Галич, в котором взрослые соревнуются с детьми и подростками, отвечая на вопросы из школьной программы. Оказалось, что Ивлеева не сильна в географии, хотя ведет популярное тревел-шоу.

Настя Ивлеева

Ида Галич пригласила Настю Ивлееву принять участие в своем шоу «Кто умнее». В его рамках взрослые сражаются в интеллектуальной битве со школьниками, чтобы выяснить, чьи знания более обширны.

Настя Ивлеева

Ивлеева ответила на одиннадцать вопросов, которые касались разных областей: математика, геометрия, иностранный и русский язык и так далее. Мы можем простить Насте ошибки в геометрии, потому что далеко не каждый человек ежедневно использует понятия «тангенс» или «параллелепипед», но результаты тура, в котором ведущей предложили угадать столицы крупных стран, нас сильно удивили.

Несмотря на то, что Настя постоянно путешествует, она назвала столицей Италии Милан, а США — Нью-Йорк.

1 2 3 ... 10 Стоит признать, что Настя Ивлеева сразу призналась, что совсем не знает географию

Что ж, похоже, известная телеведущая немного подзабыла школьную программу. Впрочем, это нисколько не умаляет ее харизму и умение делать любое шоу ярким и запоминающимся.