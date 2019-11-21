«Нью-Йорк — столица США»: Настя Ивлеева оконфузилась на школьной викторине

Ида Галич пригласила Настю Ивлееву принять участие в своем шоу «Кто умнее». В его рамках взрослые сражаются в интеллектуальной битве со школьниками, чтобы выяснить, чьи знания более обширны.
Ивлеева ответила на одиннадцать вопросов, которые касались разных областей: математика, геометрия, иностранный и русский язык и так далее. Мы можем простить Насте ошибки в геометрии, потому что далеко не каждый человек ежедневно использует понятия «тангенс» или «параллелепипед», но результаты тура, в котором ведущей предложили угадать столицы крупных стран, нас сильно удивили.
Несмотря на то, что Настя постоянно путешествует, она назвала столицей Италии Милан, а США — Нью-Йорк.
Что ж, похоже, известная телеведущая немного подзабыла школьную программу. Впрочем, это нисколько не умаляет ее харизму и умение делать любое шоу ярким и запоминающимся.