Александр Семчев признался, что у него начались проблемы со здоровьем после радикального похудения

20 ноября заслуженный артист России признался, что его здоровье пошатнулось после того, как он скинул 100 килограммов.

Александр Семчев

50-летний актер за последний год похудел вдвое: раньше он весил около 200 килограммов. Близкие друзья, коллеги и поклонники Семчева поздравляли его с преображением. 20 ноября Александр в эфире «Пусть говорят» рассказал, что резкое похудение негативно сказалось на его самочувствии.

В ходе программы артист признался, что сбрасывал вес благодаря несложным правилам: сокращал порции и повышал физическую активность. «Я худел по одному дневнику, который нашел в Интернете. Мысленно делил тарелку на три части», — рассказал Семчев. Александр не обращался к врачам и занимался составлением диеты самостоятельно, о чем сейчас жалеет.

Александр Семчев

«Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает. Вдруг появляется головокружение, а потому периодически дурнота накатывает. Удивительно, но начало понижаться давление», — заявил артист.

1 2 3 ... 9 Говорят, что Александр Семчев похудел ради молодой возлюбленной

Актер рассказал и о плохом настроении: «Уныние приходит с потерей веса». Сейчас Семчев весит 105 килограммов. Благодаря яркому преображению ему начали предлагать роли в кино: «Хвастать не буду. В театре я жду предложений, а в отношении кинематографа все случилось. Дальше надеюсь, что будет больше. Пока снимаюсь в трех проектах одновременно. И все это разные характеры».