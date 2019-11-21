«Рождение ребенка мне счастья не принесло»: Наталья Ветлицкая поговорила с Андреем Малаховым о возвращении на сцену и личной жизни

Недавно стало известно о возвращении Натальи Ветлицкой на большую сцену. В честь этого впервые за много лет звезда 1990-х решилась на откровенное интервью и пообщалась с Андреем Малаховым.

Кадр из программы «Привет, Андрей!»

В 1990-е Наталья Ветлицкая была главным секс-символом отечественного шоу-бизнеса. Ее соблазнительные клипы тревожили сердца миллионов мужчин по всей стране. А самые влиятельные из них пытались добиться расположения звездной блондинки.

Спустя несколько лет успешной музыкальной карьеры певица перестала активно выпускать новые песни, а вскоре и вовсе уехала из России.

На днях стало известно, что 55-летняя Наталья Игоревна намерена вернуться на большую сцену! Уже в следующем году артистка проведет масштабный гастрольный тур.

А пока Ветлицкая решила поведать, где же она пропадала так много лет. Звезда стала героиней нового выпуска шоу «Привет, Андрей!».

В беседе с Андреем Малаховым исполнительница вспомнила о громких романах со знаменитыми мужчинами, а также о тяжелых отношениях с первым супругом.

«Это был очень опасный, специфичный человек. Он мне много лет в кошмарах снился: что он нападает, убивает меня. Один раз он действительно меня чуть не убил», — призналась в интервью звезда.

Кроме того, Наталья Игоревна поведала, что так и не познала счастье материнства. Конечно, у певицы подрастает 15-летняя дочь, но она не считает ее главным смыслом своей жизни. «Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная, но детей не хотела. В итоге рождение ребенка мне счастья не принесло», — откровенно рассказала звезда.



Узнайте подробнее о личной жизни Ветлицкой и о ее творческих амбициях уже в эту субботу в 18:00 на телеканале Россия-1!

