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«Рождение ребенка мне счастья не принесло»: Наталья Ветлицкая поговорила с Андреем Малаховым о возвращении на сцену и личной жизни

Недавно стало известно о возвращении Натальи Ветлицкой на большую сцену. В честь этого впервые за много лет звезда 1990-х решилась на откровенное интервью и пообщалась с Андреем Малаховым. 
Наталья Ветлицкая, Андрей Малахов
Кадр из программы «Привет, Андрей!»

В 1990-е Наталья Ветлицкая была главным секс-символом отечественного шоу-бизнеса. Ее соблазнительные клипы тревожили сердца миллионов мужчин по всей стране. А самые влиятельные из них пытались добиться расположения звездной блондинки. 

Спустя несколько лет успешной музыкальной карьеры певица перестала активно выпускать новые песни, а вскоре и вовсе уехала из России. 

На днях стало известно, что 55-летняя Наталья Игоревна намерена вернуться на большую сцену! Уже в следующем году артистка проведет масштабный гастрольный тур. 

А пока Ветлицкая решила поведать, где же она пропадала так много лет. Звезда стала героиней нового выпуска шоу «Привет, Андрей!». 

В беседе с Андреем Малаховым исполнительница вспомнила о громких романах со знаменитыми мужчинами, а также о тяжелых отношениях с первым супругом. 

«Это был очень опасный, специфичный человек. Он мне много лет в кошмарах снился: что он нападает, убивает меня. Один раз он действительно меня чуть не убил», — призналась в интервью звезда. 

Кроме того, Наталья Игоревна поведала, что так и не познала счастье материнства. Конечно, у певицы подрастает 15-летняя дочь, но она не считает ее главным смыслом своей жизни. «Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная, но детей не хотела. В итоге рождение ребенка мне счастья не принесло», — откровенно рассказала звезда. 

Узнайте подробнее о личной жизни Ветлицкой и о ее творческих амбициях уже в эту субботу в 18:00 на телеканале Россия-1!

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21 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Привет, Андрей!/Youtube.com
Теги

Андрей Малахов, Наталья Ветлицкая

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • Вернулась, и хорошо.Может и не надо было уезжать. Наталья так же очаровательна и прекрасна.

  • Ну хоть кто -то из знаменитостей честно говорит про материнство, а то все селебрити наперебой говорят,что счастье только в детях и блаблабла.

  • Можно было и без откровений.. Ребенок наверное и так понимает мамину нелюбовь, не обязательно вещать об этом всей стране.

  • да, кстати, человек не строит из себя идеальную, а открыто выражает свое мнение.

  • не поняла только, где она так страдала? меняла мужиков как перчатки, на сцене пела и откуда то страдания?

  • раньше конечно была супер, была в ней какая то загадка, очень женственная...для меня эталон, как должна выглядеть зрелая женщина..сейчас не нравится, тем более эти откровения...все таки звезда должна быть далекая и недосегаемая

  • Гость

    раньше конечно была супер, была в ней какая то загадка, очень женственная...для меня эталон, как должна выглядеть зрелая женщина..сейчас не нравится, тем более эти откровения...все таки звезда должна быть далекая и недосегаемая

    я тоже ее считаю красивой, лицо такое ровное что ли.. и женственная. голос грубоватый, но не похож на другие, я это стала ценить , особенно сейчас, когда все на одно лицо и на один тембр.

  • Есть среди них хоть кто-то, кто не убивал их в первом браке?

  • Гость

    я тоже ее считаю красивой, лицо такое ровное что ли.. и женственная. голос грубоватый, но не похож на другие, я это стала ценить , особенно сейчас, когда все на одно лицо и на один тембр.

    Только не говорите, что отличите ее от другого мяуканья. И внешне она из легиона мобильные блондинки, все на одно лицо.

  • Наталья Игоревна поведала, что так и не познала счастье материнства. Конечно, у певицы подрастает 15-летняя дочь, но она не считает ее главным смыслом своей жизни. «Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная, но детей не хотела. В итоге рождение ребенка мне счастья не принесло», — откровенно рассказала звезда.___________________Нафига такое озвучивать? мало того что ребенок растет без любви, так еще объявляет об этом публично.....слов нет.

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