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«Кто сказал, что я одна?»: Оксана Тарасова впервые за долгое время высказалась о личной жизни

В отличие от Дмитрия Тарасова, его первая жена Оксана предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Так, лишь недавно стало известно, что сердце женщины, скорее всего, уже занято. 
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова

Дмитрий и Оксана Тарасовы были счастливы в отношениях еще до того, как футболист начал делать головокружительную карьеру в спорте. В 2009-м у пары родилась дочь Ангелина. Однако все мы знаем, что долго у этой семьи просуществовать не получилось. 

В 2011 году Тарасов увлекся Ольгой Бузовой и бросил первую супругу. 

Сейчас Дмитрий живет уже в третьем по счету браке и не стесняется регулярно демонстрировать поклонникам свое счастье. 

Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов со старшей дочерью

А вот Оксана на протяжении долгих лет молчит об изменениях в личной жизни. В микроблоге женщины лишь появляются многочисленные фотографии дочери, которой она старается посвящать все свободное время.

Недавно фолловеры напрямую спросили Тарасову, не боится ли она навсегда остаться одинокой. 

«Только представьте, что будет, когда у Ангелины появится своя семья, муж и дети. А вы уже старая и одинокая», — предположила одна из подписчиц экс-супруги футболиста. 

«Кто вам сказал, что я одна?» — неожиданно прервала рассуждения интернет-пользовательницы Оксана. 

Поклонников Тарасовой совершенно не удивил ее намек на наличие бурной личной жизни. «Такая красавица не может быть одна», «Надеемся, скоро вы нам представите своего избранника и как минимум еще разок станете мамой», — понадеялись подписчики Оксаны. 

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21 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @taras2686, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • запоет скоро?

  • Мне она нравится. Умная женщина и дочь воспитывает хорошо.

  • Тарасов на адвокатов больше денег тратит, чем стоят те алименты.

  • 28 ноября суд. Тарасов опять будет доказывать, что у него мало денег и надо урезать дочери алименты.

  • Красивая женщина. Почему ее так ненавидят родственники Костенко. Что она им сделала. Или это просто ревность.

  • Гость

    Красивая женщина. Почему ее так ненавидят родственники Костенко. Что она им сделала. Или это просто ревность.

    Что вам сделала Костенко, вот это реально интересно. У вас к ней такой горячий интерес.... влюблены? Ревнуете ее к тарасику?

  • Гость

    Тарасов на адвокатов больше денег тратит, чем стоят те алименты.

    Жорин тоже берет не дешево за свои услуги. Но Тарасова -1 не мелочится

  • Какое вымогательство. В суд подала не она, а он. Она получает столько, сколько ей присудил суд.

  • Так он подал в суд. Он и оплатит ей Жорина, когда проиграет

  • На бедную Оксанку на всех ресурсах льют помои родсвенники Костенко. Зачем. За что. Им ее алименты покоя не дают.

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