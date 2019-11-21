«Кто сказал, что я одна?»: Оксана Тарасова впервые за долгое время высказалась о личной жизни

В отличие от Дмитрия Тарасова, его первая жена Оксана предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Так, лишь недавно стало известно, что сердце женщины, скорее всего, уже занято.

Оксана Тарасова

Дмитрий и Оксана Тарасовы были счастливы в отношениях еще до того, как футболист начал делать головокружительную карьеру в спорте. В 2009-м у пары родилась дочь Ангелина. Однако все мы знаем, что долго у этой семьи просуществовать не получилось.

В 2011 году Тарасов увлекся Ольгой Бузовой и бросил первую супругу.

Сейчас Дмитрий живет уже в третьем по счету браке и не стесняется регулярно демонстрировать поклонникам свое счастье.

Дмитрий Тарасов со старшей дочерью

А вот Оксана на протяжении долгих лет молчит об изменениях в личной жизни. В микроблоге женщины лишь появляются многочисленные фотографии дочери, которой она старается посвящать все свободное время.

Недавно фолловеры напрямую спросили Тарасову, не боится ли она навсегда остаться одинокой.

«Только представьте, что будет, когда у Ангелины появится своя семья, муж и дети. А вы уже старая и одинокая», — предположила одна из подписчиц экс-супруги футболиста.



«Кто вам сказал, что я одна?» — неожиданно прервала рассуждения интернет-пользовательницы Оксана.

1 2 3 ... 10 Оксана Тарасова намекнула, что состоит в отношениях с мужчиной

Поклонников Тарасовой совершенно не удивил ее намек на наличие бурной личной жизни. «Такая красавица не может быть одна», «Надеемся, скоро вы нам представите своего избранника и как минимум еще разок станете мамой», — понадеялись подписчики Оксаны.