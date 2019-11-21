«Кто сказал, что я одна?»: Оксана Тарасова впервые за долгое время высказалась о личной жизни

Дмитрий и Оксана Тарасовы были счастливы в отношениях еще до того, как футболист начал делать головокружительную карьеру в спорте. В 2009-м у пары родилась дочь Ангелина. Однако все мы знаем, что долго у этой семьи просуществовать не получилось.
Сейчас Дмитрий живет уже в третьем по счету браке и не стесняется регулярно демонстрировать поклонникам свое счастье.
А вот Оксана на протяжении долгих лет молчит об изменениях в личной жизни. В микроблоге женщины лишь появляются многочисленные фотографии дочери, которой она старается посвящать все свободное время.
«Только представьте, что будет, когда у Ангелины появится своя семья, муж и дети. А вы уже старая и одинокая», — предположила одна из подписчиц экс-супруги футболиста.
«Кто вам сказал, что я одна?» — неожиданно прервала рассуждения интернет-пользовательницы Оксана.
Поклонников Тарасовой совершенно не удивил ее намек на наличие бурной личной жизни. «Такая красавица не может быть одна», «Надеемся, скоро вы нам представите своего избранника и как минимум еще разок станете мамой», — понадеялись подписчики Оксаны.