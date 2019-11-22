«Спасибо тому, кто любит и принимает»: Богомолов рассказал, как его изменила Собчак

Константин Богомолов начал меняться. Помогла ему в этом новоиспеченная супруга режиссера, телеведущая Ксения Собчак. Именно ей Константин посвятил последний пост в Инстаграме.

История отношений Ксении Собчак и Константина Богомолова еще долго не будет давать покоя общественности. Кто-то считает, что режиссер и телеведущая идеально подходят друг другу, кто-то — что хуже пары и днем с огнем не сыскать. Какой же лагерь прав, покажет время, однако точно известно одно — Ксения и Константин положительно друг на друга влияют.

То, что Собчак изменилась в лучшую сторону, стала мягче и спокойней, заметили все. Богомолов же вроде бы остался прежним. Однако 22 ноября он уточнил, что тоже поменялся — просто это не так заметно для окружающих.

«В разговоре с одним человеком вдруг сформулировалось. Спросили: поменялся ли я? Не во взглядах. По-человечески. — Да. — Рад ли этим переменам? — Очень. — А что вызывало изменения? — Любящий человек. Не просто любящий. Но принимающий тебя таким, каков ты есть. Человека меняет приятие. Странно, но так. Если человек чувствует любовь и приятие, он начинает меняться самостоятельно», — написал Константин в своем Инстаграме.



«Чтение морали, попытка исправить другого — огромная ошибка. Это ''замораживает'' человека, фиксируя его в его ошибках и недостатках. Человек включает самозащиту. Читающему мораль кажется, что он пытается исправить другого. <...> Когда тебя принимают и не осуждают, тогда вдруг человек расправляется, и в нем включаются какие-то саморегулирующие механизмы. В любви и тепле человек начинает менять себя сам. На самом деле, он просто возвращает себе изначальное, природное, младенческое, а значит хорошее. Злой становится добрым. Резкий мягким. Холодный теплым. Словом, спасибо тому, кто любит и принимает. И ты знаешь, что это о тебе!» — подытожил свою мысль Богомолов. В комментариях, конечно, отметилась Ксения Собчак и призналась мужу в любви.

Правда, такие рассуждения понравились не всем фолловерам режиссера. Кто-то заметил, что это явный камень в огород бывшей супруги Богомолова Дарьи Мороз — мол, она пыталась сделать из Константина лучшего человека.

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Другим же не пришлась по душе мысль Богомолова в целом: многие не поняли, почему это Константин так рассуждает, фактически оправдывая лень и эгоизм. Большинство, однако, умилилось и пожелало счастья и любви Богомолову и Собчак.