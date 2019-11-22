Кейт Миддлтон в последний момент отменила выход в свет из-за детей

Герцогиня Кембриджская не смогла поддержать своего супруга на официальном мероприятии. Представители Кенсингтонского дворца объяснили журналистам, что Кейт Миддлтон пришлось остаться дома из-за детей.

Вечером 21 ноября принц Уильям награждал лауреатов премии Tusk Conservation Awards за успехи в деле сохранения дикой природы. 37-летняя Кейт Миддлтон должна была быть в этот ответственный момент рядом с супругом — об этом заранее объявили официально. Однако в самый последний момент Миддлтон отменила свое участие в мероприятии и не пришла вместе с мужем.



Представители Кенсингтонского дворца сообщили, что Миддлтон не смогла приехать из-за детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Что же именно случилось, до сих пор неясно. Правда, представители семьи все же решили уточнить, что со здоровьем монарших отпрысков все в порядке.

Кейт, к слову, хоть и не смогла посетить вечернее мероприятие, встретилась с финалистами днем — герцогиня выпила с ними чай в Кенсингтонском дворце.

Впрочем, все это — ничто по сравнению с тем, что сейчас происходит с принцем Эндрю. Сын Елизаветы II, напомним, дал большое интервью BBC, в котором рассказал о своей странной дружбе с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в организации секс-трафика и вовлечение малолетних девушек в проституцию.

1 2 3 ... 8 Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 года в городе Рединге

Беседа Эндрю с журналисткой привела почитателей королевской семьи в бешенство: он вел себя надменно, увиливал, отвечая на вопросы, и как мог пытался отвести от себя подозрения, причем делал это очень неумело. Принцу в итоге пришлось на время сложить с себя монаршие полномочия.