Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кейт Миддлтон в последний момент отменила выход в свет из-за детей

Герцогиня Кембриджская не смогла поддержать своего супруга на официальном мероприятии. Представители Кенсингтонского дворца объяснили журналистам, что Кейт Миддлтон пришлось остаться дома из-за детей.

Вечером 21 ноября принц Уильям награждал лауреатов премии Tusk Conservation Awards за успехи в деле сохранения дикой природы. 37-летняя Кейт Миддлтон должна была быть в этот ответственный момент рядом с супругом — об этом заранее объявили официально. Однако в самый последний момент Миддлтон отменила свое участие в мероприятии и не пришла вместе с мужем.

Представители Кенсингтонского дворца сообщили, что Миддлтон не смогла приехать из-за детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Что же именно случилось, до сих пор неясно. Правда, представители семьи все же решили уточнить, что со здоровьем монарших отпрысков все в порядке.

Кейт, к слову, хоть и не смогла посетить вечернее мероприятие, встретилась с финалистами днем  — герцогиня выпила с ними чай в Кенсингтонском дворце.

Впрочем, все это — ничто по сравнению с тем, что сейчас происходит с принцем Эндрю. Сын Елизаветы II, напомним, дал большое интервью BBC, в котором рассказал о своей странной дружбе с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в организации секс-трафика и вовлечение малолетних девушек в проституцию.

Беседа Эндрю с журналисткой привела почитателей королевской семьи в бешенство: он вел себя надменно, увиливал, отвечая на вопросы, и как мог пытался отвести от себя подозрения, причем делал это очень неумело. Принцу в итоге пришлось на время сложить с себя монаршие полномочия.

Перейти к обсуждению 2


22 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Беременность или маневр, чтобы отвлечь внимание от Эндрю.

  • Стопудняк токсикоз мучает.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.