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Встреча с селебами и вечеринка Giorgio Armani: Кейт Мосс посетила Москву впервые за 21 год

Легендарная супермодель посетила Москву спустя 21 год после первого визита. Woman.ru выяснил, что привело Кейт Мосс в холодную российскую столицу и причем тут племянница Джорджо Армани. 
Роберта Армани и Кейт Мосс
Роберта Армани и Кейт Мосс

Кейт Мосс с ее уникальной внешностью стала настоящей иконой всей фэшн-индустрии. Сегодня манекенщица сотрудничает с известными брендами и вдохновляет их на новые запуски. Не так давно она в очередной раз поработала с Giorgio Armani: Дом пригласил Кейт Мосс стать лицом осенне-зимней коллекции.

21 ноября марка устроила целую череду мероприятий: в поп-ап-корнере в ЦУМе и бутике в Третьяковском проезде. Завершился вечер на Никольской торжественным ужином с участием отечественных знаменитостей.

В Москву прилетела и Кейт Мосс. Компанию ей составила племянница Джорджо Армани — Роберта.

Модель и актриса представили новую коллекцию и рассказали о своих взглядах на фэшн-индустрию. В рамках беседы Мосс продемонстрировала свой любимый аксессуар из осенне-зимней линейки — сумку La Prima.

Кейт Мосс и Елена Летучая
Кейт Мосс и Елена Летучая

Кейт с удовольствием общалась со звездными гостями и, судя по всему, была в отличном настроении. Модель не переставала улыбаться и с радостью со всеми фотографировалась. Елена Летучая передала свои впечатления от встречи: «Она красивая и сделала комплимент моему новому костюму». 

Напомним, что последний раз Кейт Мосс гостила в российской столице аж 21 год назад. Тогда она посетила Москву вместе с Амбер Валеттой и приняла участие в съемке на фоне Кремля для Vogue. 

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22 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС, @elenapegas/Instagram
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Кейт Мосс

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Она никогда мне не нравилась. Вид е ухоженый, курит или выпивает много, лицо и кожа, волосы, не приятная модель прошлого. Синди к примеру хоть и поправилась но великолепна, модели 80х , 90х, многие выглядят супер, главное все таки по жизни вести здоровый образ жизни, хотя бы какой то спорт, бассейн, массажи, конечно зубы и волосы обязательно в порядке, пакли срезать, уложить, макияж легкий.

  • Боже, вблизи не красивая, постаревшая.

  • Загубила она карьеру свою когда то, потом еле репутацию восстановила. Когда то была молодая, востребованная, красивая.

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