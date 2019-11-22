Встреча с селебами и вечеринка Giorgio Armani: Кейт Мосс посетила Москву впервые за 21 год

Легендарная супермодель посетила Москву спустя 21 год после первого визита. Woman.ru выяснил, что привело Кейт Мосс в холодную российскую столицу и причем тут племянница Джорджо Армани.

Роберта Армани и Кейт Мосс

Кейт Мосс с ее уникальной внешностью стала настоящей иконой всей фэшн-индустрии. Сегодня манекенщица сотрудничает с известными брендами и вдохновляет их на новые запуски. Не так давно она в очередной раз поработала с Giorgio Armani: Дом пригласил Кейт Мосс стать лицом осенне-зимней коллекции.



21 ноября марка устроила целую череду мероприятий: в поп-ап-корнере в ЦУМе и бутике в Третьяковском проезде. Завершился вечер на Никольской торжественным ужином с участием отечественных знаменитостей.

В Москву прилетела и Кейт Мосс. Компанию ей составила племянница Джорджо Армани — Роберта.

Модель и актриса представили новую коллекцию и рассказали о своих взглядах на фэшн-индустрию. В рамках беседы Мосс продемонстрировала свой любимый аксессуар из осенне-зимней линейки — сумку La Prima.

Кейт Мосс и Елена Летучая

Кейт с удовольствием общалась со звездными гостями и, судя по всему, была в отличном настроении. Модель не переставала улыбаться и с радостью со всеми фотографировалась. Елена Летучая передала свои впечатления от встречи: «Она красивая и сделала комплимент моему новому костюму».



1 2 3 ... 10 Вчера в центре Москвы многим удалось увидеть Кейт Мосс

Напомним, что последний раз Кейт Мосс гостила в российской столице аж 21 год назад. Тогда она посетила Москву вместе с Амбер Валеттой и приняла участие в съемке на фоне Кремля для Vogue.