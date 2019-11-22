В Сети обсуждают новый постер группы Тилля Линдеманна, на котором запечатлена Светлана Лобода

Слухи о том, что солист группы Rammstein встречается с певицей Лободой, ходят уже давно. Многие считают, что именно он и является отцом второй дочери Светланы. Впрочем, звезды не комментирует свои отношения, ограничиваясь намеками.

Поклонники Светланы Лободы и Тилля Линдеманна никак не могут понять, что же на самом деле связывает этих двух людей. Некоторые уверены, что между ними страстный тайный роман, результатом которого стала младшая дочь певицы Тильда. Другие, напротив, думают, что все их встречи и совместные фотографии — всего лишь пиар, который подогревает интерес к обоим артистам.

Не так давно фронтмен группы Rammstein стал одним из гостей на вечеринке Лободы по случаю ее 37-летия. Это вновь вызвало массу комментариев и домыслов среди фанатов. Но еще сильнее их заинтриговал новый пост Светланы в Инстаграме.

21 ноября Лобода разместила анонс нового проекта группы Lindemann. На постере запечатлены Тилль в образе детектива из нуарного фильма, а также космонавт, который держит на руках босую Светлану Лободу в романтическом белом платье.

Примечательно, что на постере есть надпись «Frau und Mann». В переводе с немецкого это «женщина и мужчина». Но поклонники певицы (и особенно те, кто ратует за версию о союзе Линдеманна и Лободы) обратили внимание на то, что также эти слова можно перевести как «жена и муж».

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Светлана не стала комментировать предположения фанатов, так что им остается лишь ждать подробной информации о проекте Lindemann. Впрочем, на постере указано, что совместное творение Лободы и Линдеманна выйдет уже в ноябре.