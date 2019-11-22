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В Сети обсуждают новый постер группы Тилля Линдеманна, на котором запечатлена Светлана Лобода

Слухи о том, что солист группы Rammstein встречается с певицей Лободой, ходят уже давно. Многие считают, что именно он и является отцом второй дочери Светланы. Впрочем, звезды не комментирует свои отношения, ограничиваясь намеками.
Светлана Лобода

Поклонники Светланы Лободы и Тилля Линдеманна никак не могут понять, что же на самом деле связывает этих двух людей. Некоторые уверены, что между ними страстный тайный роман, результатом которого стала младшая дочь певицы Тильда. Другие, напротив, думают, что все их встречи и совместные фотографии — всего лишь пиар, который подогревает интерес к обоим артистам. 

Не так давно фронтмен группы Rammstein стал одним из гостей на вечеринке Лободы по случаю ее 37-летия. Это вновь вызвало массу комментариев и домыслов среди фанатов. Но еще сильнее их заинтриговал новый пост Светланы в Инстаграме. 

Светлана Лобода, Тилль Линдеманн
21 ноября Лобода разместила анонс нового проекта группы Lindemann. На постере запечатлены Тилль в образе детектива из нуарного фильма, а также космонавт, который держит на руках босую Светлану Лободу в романтическом белом платье.

Примечательно, что на постере есть надпись «Frau und Mann». В переводе с немецкого это «женщина и мужчина». Но поклонники певицы (и особенно те, кто ратует за версию о союзе Линдеманна и Лободы) обратили внимание на то, что также эти слова можно перевести как «жена и муж».

Светлана не стала комментировать предположения фанатов, так что им остается лишь ждать подробной информации о проекте Lindemann. Впрочем, на постере указано, что совместное творение Лободы и Линдеманна выйдет уже в ноябре. 

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22 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @lobodaofficial/Instagram, Getty Images
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Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Но Лободу на руках держит не Тилль

  • Даже не знаю чья "загадочная" история всех достала больше - о предполагаемом папаше ребенка Лободы или "откровения" семьи Завортнюк

  • Потерял голову старенький Тилль от манкой Лободы )

  • Не понимаю что их связывает и не представляю их как пару. Это или пиар, или же Света сделала странный выбор

  • Sweet Bear

    Не понимаю что их связывает и не представляю их как пару. Это или пиар, или же Света сделала странный выбор

    Чем он странный? Я сама утонченных интеллектуалов всегда предпочитала, но Тиль - чума. Мужик-огонь. Хоть и в возрасте уже. И талантище.

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