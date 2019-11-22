67-летний Микки Рурк снова закрутил роман с русской моделью, и она почти в три раза младше него

Микки Рурк — горячий поклонник русских девушек. Он несколько лет встречался с длинноногой моделью Анастасией Макаренко. Теперь же, кажется, актер нашел новую любовь. И ею тоже оказалась россиянка.

Анастасия Макаренко и Микки Рурк

Микки Рурк закрутил новый роман, а его избранницей вновь оказалась русская девушка. Именно об этом на днях сообщило издание PageSix. 67-летнего актера, который нередко оказывает нашим соотечественницам знаки внимания, застали в компании очаровательной незнакомки в нью-йоркском ресторане Cipriani Downtown.

Как сообщает источник, Рурк выбрал для встречи с предполагаемой возлюбленной необычный костюм «футуристического ковбоя». Однако его спутницу это ничуть не смущало. «Он с нежностью касался ее лица и шеи», — поделился информацией аноним.

Инсайдер назвал и имя загадочной девушки. Ее зовут Ольга, и выглядела она на 23-26 лет. Также появилась информация, что россиянка — «близкая подруга» Микки. Сам актер пока не комментировал сведения. Но зная любовь Рурка к девушкам из России, в эти слухи вполне можно поверить.

1 2 3 ... 10 Микки Рурк не может устоять перед чарами русских красавиц

Напомним, что Микки Рурк почти 6 лет встречался с моделью Анастасией Макаренко. Он даже собирался связать себя с ней узами брака, но в последние месяцы своего романа влюбленные часто ссорились. В конце концов, это привело к расставанию.