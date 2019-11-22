«Мы причинили большое горе»: Наталья Сенчукова рассказала о том, как Виктор Рыбин ради нее ушел из семьи

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. В эфире одной из программ певица рассказала о том, как она закрутила роман с солистом группы «Дюна». А ведь на тот момент Виктор был женат!

Гостем нового выпуска программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» стал лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин. Он откровенно поведал о своей личной жизни, а в середине шоу к певцу присоединилась его супруга Наталья Сенчукова.

Звездная пара рассказала, что они познакомились в 1990-м, когда Рыбин уже был женат и воспитывал маленькую дочь Машу. Артист признался, что та встреча на концерте привела к тому, что он влюбился Наталью с первого взгляда.

Он сразу предупредил Сенчукову, что он не одинок и у него подрастает ребенок. Наталья не представляла, что однажды начнет встречаться с женатым мужчиной, но это все-таки произошло. Их роман длился полтора года, пока вторая супруга Виктора не решила «отпустить его на все четыре стороны». Наталья прекрасно помнит тот день, когда это произошло:

«Это было так страшно. Вроде хотелось, чтобы он был моим, но ведь мы причинили ей большое горе. Поэтому радоваться было как-то неправильно. Мне никогда не хотелось бы такого никому. Но так сложилось. Я пыталась уходить от него, но не получалось. Не могли мы расстаться и все».

Несмотря на произошедшее, сейчас Наталья поддерживает контакт с экс-супругой мужа и сохраняет хорошие отношения с его дочерью Марией.

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В 2018-м стало известно, что супруги борются с раком кожи. В настоящее время, как сообщили Сенчукова и Рыбин, они продолжают лечение и соблюдают рекомендации врачей.