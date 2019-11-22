«Мы причинили большое горе»: Наталья Сенчукова рассказала о том, как Виктор Рыбин ради нее ушел из семьи

Гостем нового выпуска программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» стал лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин. Он откровенно поведал о своей личной жизни, а в середине шоу к певцу присоединилась его супруга Наталья Сенчукова.
Звездная пара рассказала, что они познакомились в 1990-м, когда Рыбин уже был женат и воспитывал маленькую дочь Машу. Артист признался, что та встреча на концерте привела к тому, что он влюбился Наталью с первого взгляда.
Он сразу предупредил Сенчукову, что он не одинок и у него подрастает ребенок. Наталья не представляла, что однажды начнет встречаться с женатым мужчиной, но это все-таки произошло. Их роман длился полтора года, пока вторая супруга Виктора не решила «отпустить его на все четыре стороны». Наталья прекрасно помнит тот день, когда это произошло:
Несмотря на произошедшее, сейчас Наталья поддерживает контакт с экс-супругой мужа и сохраняет хорошие отношения с его дочерью Марией.
В 2018-м стало известно, что супруги борются с раком кожи. В настоящее время, как сообщили Сенчукова и Рыбин, они продолжают лечение и соблюдают рекомендации врачей.