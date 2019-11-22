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Интернет-пользователи поймали богатого жениха Евгении Феофилактовой на обмане

Когда Евгения Феофилактова рассказывала о том, что восточный возлюбленный осыпает ее дорогими подарками, некоторые пользователи Сети отнеслись к этому с недоверием. Бдительные юзеры, а вместе с ними и инстадива Ника Мариана уличили ливанского бизнесмена в том, что он не прочь взять чужие снимки и проиллюстрировать ими свою жизнь.
Евгения Феофилактова

Не так давно Евгения Феофилактова рассказала всему миру о своей новой любви. Избранником экс-звезды «Дома-2» стал ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа. По словам Евгении, он вел себя, как настоящий восточный принц. Щедрый, добрый, любящий, готовый осыпать ее золотом да еще и способный поладить с сыном Феофилактовой от брака с Антоном Гусевым — совершенство во всех отношениях.

Некоторые интернет-пользователи отнеслись к жениху Феофилактовой с сомнением. Одни опасались, что Маджид вскоре после свадьбы наденет на инстадиву паранджу, другие переживали, что он может оказаться не тем, за кого себя выдает, и обманывать Евгению. 

Ника Мариана
Ника Мариана

22 ноября в телеграм-канале YOBAJUR появилось сообщение о том, что Гиагиа позволяет себе брать чужие фотографии и почему-то выдавать их за свои. В качестве свидетельства предлагалось взглянуть на инстаграм-истории экс-возлюбленной блогера Гусейна Гасанова. 

Ника Мариана, обладательница почти 740 тысяч подписчиков, действительно поделилась скриншотами тревожных посланий от фолловеров. Мол, ее снимок взял некий мужчина и выдал за свой, представив все так, будто это он устроил себе luxury-шопинг в одном из торговых центров Дубая. Инстадива искренне не понимала, зачем все это делается. Она также показала скриншот из инстаграм-историй Маджида, которую тот подписал «удачный шопинг». 

Улов действительно отличный, не спорим. Вот только принадлежало все, что было снято на фотографии, вовсе не Гиагиа. Правда, примечательно, что в Инстаграме самого бизнесмена такой больше нет.
фото Ники Марианы
фото Ники Марианы

Тем не менее злосчастная фотография с множеством пакетов и коробок из дорогих магазинов все же действительно принадлежит Нике Мариане. А на снимке, который, по словам инстадивы, опубликовал у себя Маджид, нога девушки была осторожно отрезана. 

Пока так и не известно, что это в действительности было. Но некоторые подписчики Феофилактовой убеждены, что Маджид несколько преувеличивает свое материальное положение. Впрочем, большинство фолловеров Евгении просто желает ей счастья хоть с принцем, хоть с нищим, лишь бы она была любима.

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22 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @evgeniyafeofilaktova, @nika_marianaaa, @majed.geagea/Instagram
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Евгения Феофилактова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Сейчас время такое. Люди хотят казаться тем, кем они не являются. Показать люкс, лакшери. Под всем этим фантиком скрывается пустой человек с низкой самооценкой, который больше всего в жизни мечтает о фолловерах и зависти. Но эти люди глубоко несчастны, ибо вся их жизнь - это побег от самого себя , страх быть раскрытым, каждодневные муки как бы пустить пыль в глаза. Никакой этот миллиардер не миллиардер. Обычный позер и нищеброд-бездельник. Здоровый мужик тырит фото с пакетами..дааа ужжж

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