Беременная Анастасия Тарасова ответила на критику за то, что часто держится за живот

Молодая мама пожаловалась подписчикам на надоевший вопрос, который ей регулярно задают. Анастасия решила расставить все точки над i и объяснить, почему беременные девушки постоянно трогают свой живот.

Анастасии Тарасовой ежедневно задают множество вопросов о беременности и материнстве. Один из них задел супругу футболиста сильнее остальных, так что она написала отдельный пост в Инстаграме.

Так, на фотографиях супруга Тарасова практически всегда поддерживает беременный живот. От зорких глаз подписчиков не укрылась эта деталь, они начали критиковать ее и выпытывать, зачем она это делает.

Тарасова серьезно подошла к тому, чтобы удовлетворить любопытство фолловеров. Анастасия собрала научно-популярные факты, объясняющие желание беременной женщины дотрагиваться до своего живота.

Во-первых, во время ожидания ребенка будущую маму «распирает от гордости и любви». Анастасия справедливо отметила, что когда женщина испытывает такие чувства, ей хочется обнять еще не рожденного малыша.

Брюнетка привела цитату специалиста-гипнолога Кэтрин Грейвс: «Женщина инстинктивно старается почаще прикасаться к своему ребенку, даже когда он еще в утробе. Так запускается процесс выработки окситоцина. Это гормон, который помогает установить связь с ребенком, а еще он влияет на интенсивность схваток. Когда мама кладет руки на живот, это успокаивает малыша».

Тарасова сказала, что именно благодаря окситоцину только что родившая женщина испытывает счастье: «Природа позаботилась о волне окситоцина, которая накрывает уже в родовом процессе и продолжает бить ключом во время первого прикладывания к груди».