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Беременная Анастасия Тарасова ответила на критику за то, что часто держится за живот

Молодая мама пожаловалась подписчикам на надоевший вопрос, который ей регулярно задают. Анастасия решила расставить все точки над i и объяснить, почему беременные девушки постоянно трогают свой живот.
Анастасия Костенко

Анастасии Тарасовой ежедневно задают множество вопросов о беременности и материнстве. Один из них задел супругу футболиста сильнее остальных, так что она написала отдельный пост в Инстаграме.

Так, на фотографиях супруга Тарасова практически всегда поддерживает беременный живот. От зорких глаз подписчиков не укрылась эта деталь, они начали критиковать ее и выпытывать, зачем она это делает.

Тарасова серьезно подошла к тому, чтобы удовлетворить любопытство фолловеров. Анастасия собрала научно-популярные факты, объясняющие желание беременной женщины дотрагиваться до своего живота.

Анастасия Костенко

Во-первых, во время ожидания ребенка будущую маму «распирает от гордости и любви». Анастасия справедливо отметила, что когда женщина испытывает такие чувства, ей хочется обнять еще не рожденного малыша.

Брюнетка привела цитату специалиста-гипнолога Кэтрин Грейвс: «Женщина инстинктивно старается почаще прикасаться к своему ребенку, даже когда он еще в утробе. Так запускается процесс выработки окситоцина. Это гормон, который помогает установить связь с ребенком, а еще он влияет на интенсивность схваток. Когда мама кладет руки на живот, это успокаивает малыша».

Тарасова сказала, что именно благодаря окситоцину только что родившая женщина испытывает счастье: «Природа позаботилась о волне окситоцина, которая накрывает уже в родовом процессе и продолжает бить ключом во время первого прикладывания к груди».

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23 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @kostenko.94/Instagram
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Анастасия Тарасова (Костенко)

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Я постоянно держала руки на животе, мне было так удобнее. И дети мутузили гораздо меньше, успокаивались. Никто не упрекал, всем было фиолетово, как я хожу и в каком положении находились мои руки. Всем беременным добра и только им удобных поз.

  • Пусть держится, что плохого то.

  • Ну правильно, лишь бы фоловерам придраться, прицепились к девушке, жить мешают, суют нос, то не так этак, в своей жизни разберитесь, по моему это деревенщины и приезжие со своим менталитетом лезут.

  • Не нравственно осуждать и обсуждать! Не ваше дело!А Насте быть мудрее, не обращать внимание на этих....

  • помню про меган маркл тоже такие замечания отвешивали. мол, боится, что отстегнется, что убежит, что позёрство. и дальше ещё какие - то рассуждения недовольные). вон подойди к незнакомому пьяному на улице и спроси: ты что это нажрался, поясни, а то я недовольна твоим видом. В ответ он точно произнесет нужный комментарий с адресом.

  • Давненько мы не обсуждали Тарасовых.

  • прикасаешься потому, что приятно и радостно чувствовать в себе маленькую жизнь.

  • Это ***, насколько ей нефиг делать, чтобы написать эссе о такой хрени, это ж надо:читать, тереть все комменты, лезть в гугл за инфой, накатать все это....она из инсты ваще вылезает, дочь видит?

  • фига се...Она умеет читать и даже цитировать!!! Нууу.....повезло димону!!!

  • Мнение мое

    Ну правильно, лишь бы фоловерам придраться, прицепились к девушке, жить мешают, суют нос, то не так этак, в своей жизни разберитесь, по моему это деревенщины и приезжие со своим менталитетом лезут.

    вот знаете, если бы прицепились только к костенко, то подумала бы на поклонниц самодеятельности от ведущей д2. понятен уровень развития людей. но такое же писали и меган маркл. по мне, так это пишет женской пол, не переживший беременность. кто в силу возраста, кто в силу здоровья и разных жизненных причин. вот и недоумевают.

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