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«Хотела спрятаться под стол»: инсайдер озвучил реакцию Меган Маркл на интервью принца Эндрю

Этот год выдался тяжелым для всей королевской семьи, а особенно для Елизаветы II. Скандал вокруг сына королевы заставил покраснеть даже главную нарушительницу протокола — герцогиню Сассекскую.
Меган Маркл

Из-за дружбы с Джеффри Эпштейном принца Эндрю подозревают в сексуальной связи с малолетними девушками. 17 ноября на BBC вышло интервью, в ходе которого сын королевы безуспешно попытался оправдаться. Спустя 4 дня после эфира принц сложил с себя королевские полномочия и отказался от зарплаты.

Принц Эндрю

Англичан возмутил даже не сам факт дружбы Эндрю с преступником, а то, что в ходе интервью член королевской семьи ни разу не выразил сожаления за дружбу с Эпштейном. Представители Меган Маркл, чьи слова приводит The Daily Telegraph, рассказали, как герцогиня отреагировала на резонансный эфир и какая фраза заставила Меган захотеть «спрятаться под стол».

На фоне скандала о педофилии слова принца о том, что секс — это «приятный акт для мужчины, что сложно с кем-то переспать, а потом забыть», звучали несколько неуместно. Именно на этом моменте Меган, которая борется за права женщин, почувствовала себя очень неуютно. У зрителей сложилось впечатление, что с каждым ответом Эндрю только глубже себя закапывает.

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23 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, BBC
Теги

Меган Маркл

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Либо перевод туповат, либо у Меган маразм. Что значит «спрятаться под стол»-это решение проблемы или уход от нее? Акт протеста? Манера поведения при несогласии в точках зрения? Поэтому что ли ее не было когда Трамп приезжал -сидела под столом?

  • ММ сейчас лучше молчать и не высовываться, она там следующий кандидат на вылет, что ей сейчас и сообщают англичане в комментах к этой статье. На днях статья была в Dailymail - ММ и Гарри полностью отрезаны от контактов всей семьи, с ними никто не общается, никаких звонков по телефону, никаких писем на e-mail. Раньше пресса старалась сглаживать их разногласия с королевской семьёй, сейчас не старается.

  • Ну и зачем им связь с такой семьей? Правильно и делает, что педофила и сутенера не поддерживает. В этом вопросе я за маркл. А спрятаться под стол, вероятно, ей хотелось от стыда за такого «родственника».

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