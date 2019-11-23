«Хотела спрятаться под стол»: инсайдер озвучил реакцию Меган Маркл на интервью принца Эндрю

Этот год выдался тяжелым для всей королевской семьи, а особенно для Елизаветы II. Скандал вокруг сына королевы заставил покраснеть даже главную нарушительницу протокола — герцогиню Сассекскую.

Из-за дружбы с Джеффри Эпштейном принца Эндрю подозревают в сексуальной связи с малолетними девушками. 17 ноября на BBC вышло интервью, в ходе которого сын королевы безуспешно попытался оправдаться. Спустя 4 дня после эфира принц сложил с себя королевские полномочия и отказался от зарплаты.

Англичан возмутил даже не сам факт дружбы Эндрю с преступником, а то, что в ходе интервью член королевской семьи ни разу не выразил сожаления за дружбу с Эпштейном. Представители Меган Маркл, чьи слова приводит The Daily Telegraph, рассказали, как герцогиня отреагировала на резонансный эфир и какая фраза заставила Меган захотеть «спрятаться под стол».

1 2 3 ... 9 Любимый сын Елизаветы II сложил свои полномочия 20 ноября

На фоне скандала о педофилии слова принца о том, что секс — это «приятный акт для мужчины, что сложно с кем-то переспать, а потом забыть», звучали несколько неуместно. Именно на этом моменте Меган, которая борется за права женщин, почувствовала себя очень неуютно. У зрителей сложилось впечатление, что с каждым ответом Эндрю только глубже себя закапывает.