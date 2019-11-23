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«Не стесняйтесь»: Саша Савельева пришла на вечеринку с коляской и исполнила горячий танец около нее

Саша Савельева вывела в свет своего сына! Мы не знаем, понравилась ли Леону вечеринка, но, судя по видео, его мама была крайне довольна и даже немного ушла в отрыв.
Александра Савельева
Саша Савельева

Супруга Кирилла Сафонова поделилась в Инстаграме видео, на котором эротично двигается в облегающем вечернем наряде. И все бы ничего, но, вдоволь насмотревшись на зажигательный танец певицы, мы обратили внимание на то, с кем Саша пришла на мероприятие. Кажется, Савельева решила как можно раньше познакомить маленького Леона со светской тусовкой и взяла его с собой на вечеринку!

После родов Саша быстро вернулась в форму и не стесняется ее демонстрировать. На видео золотое платье облегает подтянутую фигуру, а глубокое декольте подчеркивает грудь. 

Певица призвала своих поклонников присоединиться к ее флешмобу и тоже танцевать вместе со своими детьми: «Наверняка были моменты, когда дитя спит, вы гуляете с коляской, слушаете любимую музыку и хотите пуститься в пляс. Не стесняйтесь, можете даже видео снять, как я», — написала звезда.

Кажется, фолловерам понравилось неожиданное предложение Савельевой: «Секси молодая мамочка!», «Тоже гуляла на свадьбе с малышкой, ей было почти 5 месяцев!», «Мама-огонь», «Не надо стесняться!».

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23 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @sasha_savelieva/Instagram
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Александра Савельева

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