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«К тому времени сыночку будет уже почти 3 месяца»: Анастасия Решетова готовится к первому путешествию с Ратмиром

Возлюбленная Тимати призналась, что мечтает отвезти сына к океану, и даже раскрыла, когда исполнит задуманное. Также модель поделилась новыми подробностями о характере малыша.
Анастасия Решетова

23 ноября в Инстаграме Анастасии Решетовой появилась фотография, сделанная во время прогулки с Ратмиром. На снимке девушка держит месячного сына в руках. Выдался морозный солнечный день, поэтому Анастасия надела очки. 

Решетова призналась, что мечтает вместе с Ратмиром отправиться в путешествие. «Уже не терпится привезти его к океану, искупать в теплой соленой водичке и все время гулять без одежды, чтобы его кожа дышала», — написала молодая мама.

Анастасия Решетова

Анастасия рассказала, что первая поездка малыша состоится, когда ему исполнится 3 месяца, то есть, скорее всего, на Новый год. Брюнетка отметила, что это очень интересный возраст, потому что ребенок начинает узнавать родственников, чаще улыбается и становится более общительным.

Впрочем, Решетова уже сейчас замечает, насколько ее малыш социальный: «Постоянные ''агу'', кряхтение и другие звуки, с помощью которых он общается с нами. Не любит оставаться один, ему нравится слушать наши разговоры и ощущать человеческое тепло».

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23 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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  • Ну че понеслось)

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