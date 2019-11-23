«К тому времени сыночку будет уже почти 3 месяца»: Анастасия Решетова готовится к первому путешествию с Ратмиром

Возлюбленная Тимати призналась, что мечтает отвезти сына к океану, и даже раскрыла, когда исполнит задуманное. Также модель поделилась новыми подробностями о характере малыша.

23 ноября в Инстаграме Анастасии Решетовой появилась фотография, сделанная во время прогулки с Ратмиром. На снимке девушка держит месячного сына в руках. Выдался морозный солнечный день, поэтому Анастасия надела очки.

Решетова призналась, что мечтает вместе с Ратмиром отправиться в путешествие. «Уже не терпится привезти его к океану, искупать в теплой соленой водичке и все время гулять без одежды, чтобы его кожа дышала», — написала молодая мама.

Анастасия рассказала, что первая поездка малыша состоится, когда ему исполнится 3 месяца, то есть, скорее всего, на Новый год. Брюнетка отметила, что это очень интересный возраст, потому что ребенок начинает узнавать родственников, чаще улыбается и становится более общительным.

1 2 3 ... 9 Анастасия Решетова прекрасно справляется с ролью образцовой мамы

Впрочем, Решетова уже сейчас замечает, насколько ее малыш социальный: «Постоянные ''агу'', кряхтение и другие звуки, с помощью которых он общается с нами. Не любит оставаться один, ему нравится слушать наши разговоры и ощущать человеческое тепло».