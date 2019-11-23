«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины

Дочь Михаила Боярского поделилась своим мнением по поводу предназначения женщины. По словам Елизаветы, девушка в первую очередь должна думать о детях.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

В 2019 году тема феминизма стоит как никогда остро. Вопрос гендерного равноправия обсуждают, кажется, все вокруг. 33-летняя Елизавета Боярская выразила неожиданное мнение.

«Я не поддерживаю феминизм, это противоестественно. Сейчас женщины занимают равные места с мужчинами. Если вы хотите заниматься бизнесом или какой-то другой карьерой и вы в этом убедительны, пожалуйста. Но не надо об этом кричать на каждом шагу. Хотя природой не зря придумано, что женщина должна рожать детей, а мужчина в это время добывает еду», — заявила актриса в интервью изданию «Комсомольская правда».

Елизавета Боярская

Боярская призналась, что для нее очень важна семья, и даже назвала ее своей «самой большой радостью в жизни». Михаил Боярский также считает, что главное достижение в жизни Елизаветы — не актерские успехи, а крепкий брак и дети.

В прошлом году Елизавета родила второго сына от Максима Матвеева. Пара назвала малыша Григорием. Актриса рассказала, что, несмотря на большую разницу в возрасте (старшему брату Андрею 7 лет), мальчикам весело вместе.