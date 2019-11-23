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«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины

Дочь Михаила Боярского поделилась своим мнением по поводу предназначения женщины. По словам Елизаветы, девушка в первую очередь должна думать о детях.
Елизавета Боярская, Максим Матвеев
Елизавета Боярская и Максим Матвеев

В 2019 году тема феминизма стоит как никогда остро. Вопрос гендерного равноправия обсуждают, кажется, все вокруг. 33-летняя Елизавета Боярская выразила неожиданное мнение.

«Я не поддерживаю феминизм, это противоестественно. Сейчас женщины занимают равные места с мужчинами. Если вы хотите заниматься бизнесом или какой-то другой карьерой и вы в этом убедительны, пожалуйста. Но не надо об этом кричать на каждом шагу. Хотя природой не зря придумано, что женщина должна рожать детей, а мужчина в это время добывает еду», — заявила актриса в интервью изданию «Комсомольская правда»

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская

Боярская призналась, что для нее очень важна семья, и даже назвала ее своей «самой большой радостью в жизни». Михаил Боярский также считает, что главное достижение в жизни Елизаветы — не актерские успехи, а крепкий брак и дети.

В прошлом году Елизавета родила второго сына от Максима Матвеева. Пара назвала малыша Григорием. Актриса рассказала, что, несмотря на большую разницу в возрасте (старшему брату Андрею 7 лет), мальчикам весело вместе.

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23 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @lizavetabo/Instagram
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Елизавета Боярская, Максим Матвеев

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.

  • Женщины бездарные всегда так говорят. Они просто ничего не могут кроме обслуживания мужчины и рожания детей. была бы она хорошей актрисой по-другому бы пела.

  • Откуда пошел этот бред, что мужчина еду добывает, а женщина сидит на попе ровно и только рожает? Никогда такого не было. Женщина всегда трудилась не меньше мужчины, на ней кроме дома была работа в огороде, в поле, с приходом индуастриализации женщинам приходилось идти на заводы, выполнять надомную работу. При этом зарплата была меньше чем у мужчин, прав практически никаких. Если бы не феминистки сидела бы сейчас Лизонька в четырех стенах, а не снималась бы в кино.

  • Вообще-то феминизм не об этом, а о равных правах и возможностях вне зависимости от половой принадлежности. А дальше кто что выберет.Если она против феминизма, то может сидеть дома в каморке в парандже и питаться объедками после мужа и его друзей.И еще нельзя читать, учиться, водить авто, заниматься шопингом и т.д. и т.п.

  • Гость

    Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.

    Там пример родителей перед глазами. Гулящий и деспотичный отец и пресмыкающаяся перед ним мать.

  • Сама вкалывает как лошадь, в говорит, что муж должен ее кормить! Что же он ее не кормит? Мы бы Лизу и не видели в кино и на ТВ

  • Ну, мы помним интервью ее отца, что тут удивляться? В ней такое мировоззрение заложено с детства.

  • Согласна. Феминизм устарел уже лет 20 назад.

  • Не поддерживаю блатных, это противоестественно.

  • Да причем здесь пример ее отца?Речь о том, что она не понимает значение феминизма, как глупенькая девочка.

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