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«Мужчины — вампиры, которые вечно требуют себе крови»: Наталья Ветлицкая объяснила, почему не ищет любви

Наталья Ветлицкая сейчас не состоит в романтических отношениях, и, кажется, не собирается это исправлять. Звезда 1990-х рассказала, почему наслаждается жизнью без мужчин.

Мы представить себе не можем, какое количество мужчин мечтали и мечтают о Наталье Ветлицкой. Сейчас звезда потрясающе выглядит и однозначно имеет толпы поклонников, но... совсем в этом не нуждается! Наталья призналась, что счастлива здесь и сейчас: «Ребенок вырос, парни занимаются своими делами, я свободна!». 

Ветлицкая пояснила свою позицию. «Мужчины — вампиры, которые вечно требуют себе крови, энергии, поклонения, а мы добровольно им это даем», — полушутливо заявила Наталья. Дальше певица продолжила уже серьезно: «Мужчины развиваются и растут только на женской энергии. Он тебе приносит добычу, а ты ему даешь энергию, чтобы он эту добычу приносил». 

Также звезда поделилась своим отношением к пластике: «Я себе даже ничего не колола, видишь, у меня все морщит». Наталья сказала, что готова на подтяжку, когда это будет необходимо, а пока она делает массаж и гимнастику, чтобы держать кожу в тонусе.

  • Наталья Ветлицкая
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    Наталья Ветлицкая призналась, что не делала никаких пластических операций и не колола ботокс
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Певица подчеркнула, что наслаждается «жизнью для себя» и рада, что ни от кого не зависит. Знаменитость с новыми силами готовится вернуться на российскую эстраду, чтобы обрадовать поклонников новыми треками и вспомнить старые хиты.

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23 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Привет, Андрей!/Youtube.com, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Власов Олег/ТАСС
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Наталья Ветлицкая

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Не идет возрастным женщинам такой макияж. Как этого можно не знать? Это ж золотое правило - чем старше, тем меньше косметики на лице.Подчеркнула все недостатки им.

  • Нормальная здравая позиция самодостаточной дамы ее возраста.. да и вообще любого возраста.. не держаться за штаны, не боготворить "хоть какого-нибудь" мужичка, лишь бы рядом был... Еще довольно молодая тетка, выглядит хорошо, только жить и наслаждаться жизнью)

  • Мне близки ее слова и взгляды на жизнь. Во многом она права. Она ощущает себя очень одинокой. Она добрая Но макияж такой и розовые волосы не айс. Дочь красивая и милая

  • У старой *** климакс, вот и несет ахинею безмозглая кошелка. Никому не нужна 55 летняя вышедшая в тирах сверхурочница. Ее выпуклости, привлекательные 30 лет назад, давно обвисли и покрылись целлюлитом. Жизнь такова. «Ты придешь, но будет поздно»....

  • Мне очень понравилось интервью. И образ очень крутой, ей идет. Она действительно выглядит стильно и современно. И я думаю, камбэк ее удастся, зрителей будет много. В 90х ее многие любили, придут ее бывшие поклонники, которые ее до сих пор помнят и любят.

  • Ну, на камеру можно говорить всё, что угодно. Но... по факту лицо унылое, в глазах усталость и грусть. Это её личное дело, конечно.Кто вот только будет на концерты её ходить? То, что она исполняла было актуально 20 лет назад.

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