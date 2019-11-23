«Мужчины — вампиры, которые вечно требуют себе крови»: Наталья Ветлицкая объяснила, почему не ищет любви

Наталья Ветлицкая сейчас не состоит в романтических отношениях, и, кажется, не собирается это исправлять. Звезда 1990-х рассказала, почему наслаждается жизнью без мужчин.

Мы представить себе не можем, какое количество мужчин мечтали и мечтают о Наталье Ветлицкой. Сейчас звезда потрясающе выглядит и однозначно имеет толпы поклонников, но... совсем в этом не нуждается! Наталья призналась, что счастлива здесь и сейчас: «Ребенок вырос, парни занимаются своими делами, я свободна!».

Ветлицкая пояснила свою позицию. «Мужчины — вампиры, которые вечно требуют себе крови, энергии, поклонения, а мы добровольно им это даем», — полушутливо заявила Наталья. Дальше певица продолжила уже серьезно: «Мужчины развиваются и растут только на женской энергии. Он тебе приносит добычу, а ты ему даешь энергию, чтобы он эту добычу приносил».

Также звезда поделилась своим отношением к пластике: «Я себе даже ничего не колола, видишь, у меня все морщит». Наталья сказала, что готова на подтяжку, когда это будет необходимо, а пока она делает массаж и гимнастику, чтобы держать кожу в тонусе.

1 2 3 ... 8 Наталья Ветлицкая призналась, что не делала никаких пластических операций и не колола ботокс

Певица подчеркнула, что наслаждается «жизнью для себя» и рада, что ни от кого не зависит. Знаменитость с новыми силами готовится вернуться на российскую эстраду, чтобы обрадовать поклонников новыми треками и вспомнить старые хиты.