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Директор Заворотнюк прокомментировала новость о том, что Чернышев удалил фото актрисы из своего Инстаграма

23 ноября многие российские СМИ написали о том, что Петр Чернышев избавился от всех фото Анастасии Заворотнюк в своем аккаунте. На связь с прессой вышла Мария Потапова, директор актрисы, чтобы прокомментировать эту информацию.
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

В Сети практически каждый день появляются новости об Анастасии Заворотнюк, а семья актрисы время от времени их опровергает. 23 ноября многие издания растиражировали слух о том, что Петр Чернышев удалил фото супруги из своего Инстаграма и отписался от всех друзей. Конечно, учитывая тяжелое состояние актрисы, поклонники подняли тревогу. 

Спустя некоторое время представитель актрисы связалась с журналистами, чтобы прокомментировать эту историю. «У него нет соцсетей», — сказала директор Анастасии Заворотнюк изданию «360». Семья артистки, к слову, хранит молчание. «Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут», — добавила Мария Потапова.

  • Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
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    Директор Анастасии Заворотнюк заявила, что Петр Чернышев не ведет соцсети
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Близкие Анастасии уже так устали от потока противоречивых сообщений о ее здоровье, что практически смирились с сенсационными заголовками, лишь иногда публикуя посты в специальной группе поддержки Заворотнюк.

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24 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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