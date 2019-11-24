Директор Заворотнюк прокомментировала новость о том, что Чернышев удалил фото актрисы из своего Инстаграма

23 ноября многие российские СМИ написали о том, что Петр Чернышев избавился от всех фото Анастасии Заворотнюк в своем аккаунте. На связь с прессой вышла Мария Потапова, директор актрисы, чтобы прокомментировать эту информацию.

В Сети практически каждый день появляются новости об Анастасии Заворотнюк, а семья актрисы время от времени их опровергает. 23 ноября многие издания растиражировали слух о том, что Петр Чернышев удалил фото супруги из своего Инстаграма и отписался от всех друзей. Конечно, учитывая тяжелое состояние актрисы, поклонники подняли тревогу.

Спустя некоторое время представитель актрисы связалась с журналистами, чтобы прокомментировать эту историю. «У него нет соцсетей», — сказала директор Анастасии Заворотнюк изданию «360». Семья артистки, к слову, хранит молчание. «Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут», — добавила Мария Потапова.



1 2 3 ... 10 Директор Анастасии Заворотнюк заявила, что Петр Чернышев не ведет соцсети

Близкие Анастасии уже так устали от потока противоречивых сообщений о ее здоровье, что практически смирились с сенсационными заголовками, лишь иногда публикуя посты в специальной группе поддержки Заворотнюк.