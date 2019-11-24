Безответная страсть и попытка изнасилования: Светлана Лобода снялась в клипе группы Тилля Линдеманна

До сих пор не ясно, какие отношения связывают Светлану Лободу и Тилля Линдеманна. Предполагаемая возлюбленная солиста Rammstein снялась в новом клипе группы, спровоцировав новую волну слухов об их отношениях.

Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа группы Lindemann на песню Frau & Mann. 23 ноября видео было опубликовано на официальном канале коллектива в Youtube. По сюжету ролика Лобода — рабочая на фабрике, а Тилль Линдеманн — ее начальник. В кадре Светлана укладывает в коробку стаканы, а затем случайно разбивает их на глазах у шефа, который питает к ней неразделенную страсть.

Линдеманн вызывает провинившуюся работницу к себе, в пылу толкает ее на стол и пытается изнасиловать. Испуганная Светлана спасается, попутно нанося удар Тиллю в голову.

Затем зрителя ждет твист в стиле «Дикого ангела», потому что Лобода оказывается женой брата своего шефа... В общем, крайне советуем посмотреть клип и разобраться в этой лихо закрученной истории.

1 2 3 ... 9 Светлана Лобода появилась в новом клипе Тилля Линдеманна

Добавим, что во время съемок Lindemann сотрудничал с российской студией Storm, а в титрах мелькают в основном русские и украинские фамилии.