«Даже самая страшненькая девочка может показаться кому-то королевой»: Феофилактова раскрыла секреты общения с мужчинами

24 ноября в Инстаграме экс-участницы «Дома-2» появился интересный пост. Евгения рассказала, как навеки очаровать своего мужчину. Феофилактова уверила, что если следовать ее советам, то для своего возлюбленного вы станете королевой.
Считается, что женщины любят ушами, а мужчины — глазами. Возлюбленная иранского бизнесмена считает, что женщина способна повлиять на визуальное восприятие своего спутника, просто сказав ему правильные слова.
По мнению знаменитости, представители мужского пола зачастую не замечают недостатки девушки, пока она сама на них не укажет. «Никогда не говори ему, что у тебя зубы кривые, глаза как у больного жирафа или слишком маленькая попа. Всмотрится и разглядит это», — посоветовала Феофилактова.
Продолжая свою мысль, Евгения предлагает находить красоту даже в том, что вам в себе не нравится. «Прическа намокла под дождем, и ты стала похожа на пуделя? Скажи ему: ''Какие у меня миленькие кудряшки, правда ведь?''. Набрала пару-тройку килограмм? Не говори ему, что ты стала жирная. Лучше скажи: ''Мне кажется, у меня грудь стала больше и сочнее''».
Звезда порекомендовала девушкам перестать преувеличивать свои недостатки, начать любить себя и вести по-королевски, тогда и мужчина начнет относиться к вам подобающе.
Пост встретил одобрительную реакцию со стороны подписчиц. Фолловеры спросили у Феофилактовой о ее планах на будущее и отношении к детям. Евгения призналась, что мечтает родить двух детей и думает о переезде в Дубай.