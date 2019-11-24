«Даже самая страшненькая девочка может показаться кому-то королевой»: Феофилактова раскрыла секреты общения с мужчинами

Евгения Феофилактова поделилась женской мудростью. Звезда рассказала, что нужно говорить мужчине, чтобы он считал возлюбленную самой красивой и ни капли в этом не сомневался.

Евгения Феофилактова

24 ноября в Инстаграме экс-участницы «Дома-2» появился интересный пост. Евгения рассказала, как навеки очаровать своего мужчину. Феофилактова уверила, что если следовать ее советам, то для своего возлюбленного вы станете королевой.

Считается, что женщины любят ушами, а мужчины — глазами. Возлюбленная иранского бизнесмена считает, что женщина способна повлиять на визуальное восприятие своего спутника, просто сказав ему правильные слова.

Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа

По мнению знаменитости, представители мужского пола зачастую не замечают недостатки девушки, пока она сама на них не укажет. «Никогда не говори ему, что у тебя зубы кривые, глаза как у больного жирафа или слишком маленькая попа. Всмотрится и разглядит это», — посоветовала Феофилактова.

Продолжая свою мысль, Евгения предлагает находить красоту даже в том, что вам в себе не нравится. «Прическа намокла под дождем, и ты стала похожа на пуделя? Скажи ему: ''Какие у меня миленькие кудряшки, правда ведь?''. Набрала пару-тройку килограмм? Не говори ему, что ты стала жирная. Лучше скажи: ''Мне кажется, у меня грудь стала больше и сочнее''».

Звезда порекомендовала девушкам перестать преувеличивать свои недостатки, начать любить себя и вести по-королевски, тогда и мужчина начнет относиться к вам подобающе.

1 2 3 ... 10 Евгения Феофилактова поделилась своим секретом обольщения мужчин

Пост встретил одобрительную реакцию со стороны подписчиц. Фолловеры спросили у Феофилактовой о ее планах на будущее и отношении к детям. Евгения призналась, что мечтает родить двух детей и думает о переезде в Дубай.