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Вера Брежнева со сцены призналась в любви супругу Константину Меладзе

На премии «Золотой граммофон» певица стала лауреатом премии и не смогла сдержать эмоций. Брежнева обратилась к своей семье и мужу прямо со сцены. 
Вера Брежнева

37-летняя певица появилась на премии «Золотой граммофон». Для выступления Вера выбрала шелковый аутфит бежевого цвета. Брежнева исполнила композицию «Любите друг друга», а затем призналась в любви своим близким. 

«Я впервые спустилась в зал в Кремле, и мне все понравилось: красивые люди, красивое мероприятие. Где-то в зале впервые на выступление пришла посмотреть моя мама и племянница Саша. Я вас всех люблю, люблю свою семью, люблю мужа, люблю людей, люблю жизнь. И желаю вам того же», — сказала певица.

Вера Брежнева

Супруга Константина Меладзе продемонстрировала на мероприятии два роскошных образа. На ковровой дорожке звезда позировала в белоснежном платье с высоким разрезом.

  • Вера Брежнева
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    Вера Брежнева продолжает доказывать подписчикам, что в личной жизни у нее все в порядке
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В последнее время поклонники певицы переживают за ее брак. Несмотря на то, что Вера неоднократно опровергала домыслы подписчиков, в СМИ все еще появляются новости о неверности Константина Меладзе и о скором разводе пары. 

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24 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Русское Радио/YouTube, @ververa, @meladzemusic/Instagram
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Вера Брежнева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • "Исполнила композицию" - это сильно.

  • М-дя... ну что ж, как говорится, "она много любила"....

  • Люблю любить)) сколько лицемерия

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