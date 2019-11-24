Вера Брежнева со сцены призналась в любви супругу Константину Меладзе

На премии «Золотой граммофон» певица стала лауреатом премии и не смогла сдержать эмоций. Брежнева обратилась к своей семье и мужу прямо со сцены.

37-летняя певица появилась на премии «Золотой граммофон». Для выступления Вера выбрала шелковый аутфит бежевого цвета. Брежнева исполнила композицию «Любите друг друга», а затем призналась в любви своим близким.

«Я впервые спустилась в зал в Кремле, и мне все понравилось: красивые люди, красивое мероприятие. Где-то в зале впервые на выступление пришла посмотреть моя мама и племянница Саша. Я вас всех люблю, люблю свою семью, люблю мужа, люблю людей, люблю жизнь. И желаю вам того же», — сказала певица.

Супруга Константина Меладзе продемонстрировала на мероприятии два роскошных образа. На ковровой дорожке звезда позировала в белоснежном платье с высоким разрезом.

1 2 3 ... 10 Вера Брежнева продолжает доказывать подписчикам, что в личной жизни у нее все в порядке

В последнее время поклонники певицы переживают за ее брак. Несмотря на то, что Вера неоднократно опровергала домыслы подписчиков, в СМИ все еще появляются новости о неверности Константина Меладзе и о скором разводе пары.