Анастасия Тарасова показала свой детский снимок с красавицей-мамой, на котором они обе с красной помадой на губах

Супруга Дмитрия Тарасова поздравила свою маму праздником и поделилась архивным фото.

Анастасия Тарасова и Виктория Щербакова

24 ноября в России отмечают День матери. Многие знаменитости поздравили своих родительниц, написав посты с трогательными пожеланиями. Анастасия Тарасова также решила выразить благодарность своей маме Виктории Щербаковой, выложив их совместную фотографию.

На архивном снимке Виктория и Анастасия позируют в нарядных платьях и с ярким макияжем. Оказалось, что Тарасова невероятно похожа на свою маму.

Семья Тарасовых

Родители развелись, когда Анастасии было всего 5 лет, но девушка никогда не чувствовала себя неполноценной, потому что мама давала любимой дочери все, в чем она нуждалась: «Ты никогда не давала меня в обиду, и благодаря твоей мудрости я никогда не чувствовала развала семьи».

Тарасова вспомнила множество трогательных моментов, связанных с мамой: «Помнишь, как в 5 лет я привыкла к тому, что на репетициях ты сидишь в первом ряду в центре зала, и, не найдя тебя глазами, запнулась на стихотворении А.С. Пушкина, расплакалась и ушла со сцены, а ты просто уступила место ветерану и села чуть дальше?».

1 2 3 ... 9 Анастасия Тарасова поздравила маму с ее праздником

Анастасия поблагодарила родительницу за все, что она для нее сделала, и пообещала, что будет такой же прекрасной матерью своим детям. «Твоя вера, поддержка, любовь и надежда послужили мне крыльями за моей спиной и теперь я обещаю, что так же, как волчица, буду оберегать своих детей».