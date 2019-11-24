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Анастасия Тарасова показала свой детский снимок с красавицей-мамой, на котором они обе с красной помадой на губах

Супруга Дмитрия Тарасова поздравила свою маму праздником и поделилась архивным фото. 
Анастасия Тарасова, Виктория Щербакова
Анастасия Тарасова и Виктория Щербакова

24 ноября в России отмечают День матери. Многие знаменитости поздравили своих родительниц, написав посты с трогательными пожеланиями. Анастасия Тарасова также решила выразить благодарность своей маме Виктории Щербаковой, выложив их совместную фотографию.

На архивном снимке Виктория и Анастасия позируют в нарядных платьях и с ярким макияжем. Оказалось, что Тарасова невероятно похожа на свою маму.

Милана Тарасова, Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова
Семья Тарасовых

Родители развелись, когда Анастасии было всего 5 лет, но девушка никогда не чувствовала себя неполноценной, потому что мама давала любимой дочери все, в чем она нуждалась: «Ты никогда не давала меня в обиду, и благодаря твоей мудрости я никогда не чувствовала развала семьи».

Тарасова вспомнила множество трогательных моментов, связанных с мамой: «Помнишь, как в 5 лет я привыкла к тому, что на репетициях ты сидишь в первом ряду в центре зала, и, не найдя тебя глазами, запнулась на стихотворении А.С. Пушкина, расплакалась и ушла со сцены, а ты просто уступила место ветерану и села чуть дальше?».

Анастасия поблагодарила родительницу за все, что она для нее сделала, и пообещала, что будет такой же прекрасной матерью своим детям. «Твоя вера, поддержка, любовь и надежда послужили мне крыльями за моей спиной и теперь я обещаю, что так же, как волчица, буду оберегать своих детей».

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24 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • А Милаша не в маму.

  • Наверное, эта Настя неплохая девушка, и мама у нее хорошая. Но что ж она нашла такого додика как Тарасов, да еще дважды женатого, еще и имеющего Бузову в бывших женах.... могла бы не торопиться, получше кого-то подождать.

  • Ну щас польётся 💩 на 20 страниц.

  • Очень похожа на маму, а Милана на неё с фотошопом)

  • Опять волчица )))

  • Заело её на этой волчице, что ли? Нарожать кучу от разных мужиков и дочь вместо школы на заработки в Китай отправить - это не оберегать. Или Настя так же собирается?

  • Красавица, умница, лапушка, понятно почему местные бесятся, на фоне Настюши они померкнут, нет бы гордились, что ьакая красотка у нас в России родилась, но ее поливают, единственная вина Насти, что она обладает фантастической красотой и после ее детсуого фото язык неповернется про пластику сказать

  • А где красотки? Отлично вижу двух вульгарных девок с внешностью ниже среднего

  • Гость

    Красавица, умница, лапушка, понятно почему местные бесятся, на фоне Настюши они померкнут, нет бы гордились, что ьакая красотка у нас в России родилась, но ее поливают, единственная вина Насти, что она обладает фантастической красотой и после ее детсуого фото язык неповернется про пластику сказать

    на детском фото ещё нет лошадиных виниров и верблюжьей губы, красоты они ей не прибавили. А умница в каком месте? Ни одного поста не может написать, не опозорив "диплом" "журналиста". дЫвай, тЫнцуй

  • Какой то взгляд у нее не детский на фото, да и выглядят обе ужасно и вульгарно, да и смотришь на нее сейчас и на этом фото и понимаешь, что если нет природных данных никакая пластика не поможет

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