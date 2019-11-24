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Жена ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Людмила Игнатенко дала первое интервью после выхода нашумевшего сериала

Муж Людмилы Игнатенко, пожарный Василий, одним из первых приехал на место катастрофы. Людмила, ставшая прообразом для одной из главных героинь в сериале «Чернобыль», призналась, что проект причинил ей боль и даже изменил жизнь.
Людмила Игнатенко
Людмила Игнатенко

Василий Игнатенко был командиром пожарной части. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года он прибыл на место аварии на Чернобыльской АЭС и делал все возможное, чтобы ликвидировать последствия катастрофы. Получил большую дозу излучения и был перевезен в Москву для лечения. 13 мая Василий умер из-за острой лучевой болезни.

Супруга ликвидатора, Людмила Игнатенко, на днях рассказала, как узнала, что ее история была использована в сериале «Чернобыль», каким на самом деле был ее муж и как проект HBO повлиял на ее жизнь. 

Людмила призналась, что никто не предупредил ее, что про нее собираются снимать сериал (лишь приглашали как эксперта, но сотрудничество так и не состоялось), а уже после его анонса корреспонденты пытались заполучить комментарий любыми способами. «Начались атаки на квартиру. И до такой степени дошло, что журналисты подставляли ногу в двери и записывали интервью. Но о чем говорить, если я о фильме ничего не знала? Я узнала по рекламе, что обо мне идет фильм. Я была настолько разбита и убита. У меня не было секунды свободной, были звонки за звонками. Мне пришлось съехать со своей квартиры в Киеве», — призналась она в интервью BBC.

Свадебное фото Игнатенко
Свадебное фото Игнатенко

Игнатенко также поделилась впечатлениями от просмотра мини-сериала: «Мне настолько тяжело было смотреть, мне настолько больно было. И эта ложь в фильме. Очень много кадров несправедливых. Показали, что Вася кричит. Нет, он был настолько терпелив, спокоен и уравновешен. У него не было истерики». 

Пожалуй, наиболее тяжелые сцены в «Чернобыле» — это кадры свиданий Людмилы с умирающим от лучевой болезни мужем. Игнатенко рассказала, что на самом деле, когда она навещала Василия, они много шутили и смеялись. «Ну, подумаешь, будет без волос, когда они повыпадали, думала я. ''А если не отрастут?'' — Вася спрашивал. Я отвечала: ''Тогда будем платочком вытирать, экономия шампуня''». 

Людмила Игнатенко
Людмила Игнатенко

После свиданий с мужем Игнатенко потеряла ребенка. Многие недоумевали, как можно было во время беременности касаться облученного человека. Людмила прокомментировала свою позицию: «А как я могла оставить своего мужа, скажите мне? Я считала, что мой ребенок защищен внутри меня. Насколько мы были неосведомленные, что такое радиация, что такое страшная экология!».

В октябре 1986 года Людмиле позвонили из МВД и предупредили, что к ней придут дипломаты и будут предлагать уехать из России. Ей посоветовали ответить, что все хорошо, что она никуда уезжать не хочет. Так она и сделала. «Это была Канада, Америка, Германия. Но я не согласилась, потому что нас предупредили», — сказала Людмила.

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24 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото BBC News - Русская служба/Youtube

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