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Западные СМИ: большинство британских налогоплательщиков не хотят обеспечивать Меган Маркл и принца Гарри

Своими планами на поездку в США герцог и герцогиня Сассекские еще сильнее разозлили британцев. Налогоплательщики хотят лишить пару государственного финансирования, но при этом рады спонсировать других членов королевской семьи.
Меган Маркл

Не так давно принц Гарри и Меган Маркл дали интервью, в котором признались, что испытывают давление со стороны общественности и прессы. Поклонники королевской семьи не оценили заявления пары, решив, что Сассексы давят на жалость. 

Меган Маркл, принц Гарри

Согласно опросу YouGov для издания The Sun, только 38 процентов участников-британцев считают, что герцог и герцогиня Сассекские должны получать государственное финансирование. А 44 процента с ними не согласны, требуя лишить пару пособия. 17 процентов респондентов не смогли дать ответ.

Меган Маркл, Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям пользуются гораздо большей благосклонностью. 60 процентов респондентов считают, что Кембриджи достойны финансирования. 

Принц Чарльз, Камилла Паркер

Будущего короля Принца Чарльза и его супругу Камиллу готовы поддерживать 51 процент респондентов.

Несмотря на то, что в последнее время Меган Маркл не пользуется большим успехом среди англичан, в чувстве стиля ей нет равных. На днях актриса заняла первое место в рейтинге Lyst, став самой влиятельной модницей этого года. Более того, герцогиня — единственная монаршая особа, вошедшая в топ-10.

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24 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Налогоплательщики содержат королеву, а обе семьи Кембриджей и Сасекских содержит Чарльз , полностью

  • Ой, какой сейчас зашквар между русскими налогоплательщиками будет, это при том, что они ни королеву ни ее родственников не содержат)

  • Так и рады содержать))) Да ладно вам.

  • Гость

    Так и рады содержать))) Да ладно вам.

    Все мы помним вопли налогоплательщиков, когда Кетрин забеременела.

  • Налоги не идут на внуков. Информация выдуманная. Чарльз сам зарабатывает, из них и тратит. Вот когда до короны Кейт дорвется, тогда дааааа

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