Западные СМИ: большинство британских налогоплательщиков не хотят обеспечивать Меган Маркл и принца Гарри

Своими планами на поездку в США герцог и герцогиня Сассекские еще сильнее разозлили британцев. Налогоплательщики хотят лишить пару государственного финансирования, но при этом рады спонсировать других членов королевской семьи.

Не так давно принц Гарри и Меган Маркл дали интервью, в котором признались, что испытывают давление со стороны общественности и прессы. Поклонники королевской семьи не оценили заявления пары, решив, что Сассексы давят на жалость.

Согласно опросу YouGov для издания The Sun, только 38 процентов участников-британцев считают, что герцог и герцогиня Сассекские должны получать государственное финансирование. А 44 процента с ними не согласны, требуя лишить пару пособия. 17 процентов респондентов не смогли дать ответ.

Кейт Миддлтон и принц Уильям пользуются гораздо большей благосклонностью. 60 процентов респондентов считают, что Кембриджи достойны финансирования.

Будущего короля Принца Чарльза и его супругу Камиллу готовы поддерживать 51 процент респондентов.

Несмотря на то, что в последнее время Меган Маркл не пользуется большим успехом среди англичан, в чувстве стиля ей нет равных. На днях актриса заняла первое место в рейтинге Lyst, став самой влиятельной модницей этого года. Более того, герцогиня — единственная монаршая особа, вошедшая в топ-10.