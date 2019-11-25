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СМИ: Константин Эрнст и его 31-летняя супруга Софья станут родителями в третий раз

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его 31-летняя супруга Софья скоро снова станут родителями. У их дочерей Киры и Эрики появится братик или сестричка.

Радостные новости с самого утра: Константин Эрнст и его супруга Софья станут родителями в третий раз! Об этом рассказали близкие пары. 

«Конечно, Софья очень рада. Она уже опытная: следит за питанием, чтобы не набрать лишний вес и потом быстро вернуться в форму», — поведали знакомые знаменитостей.

Как уточнили изданию «СтарХит» инсайдеры, прибавление в семействе случится в следующем году.

Константин и Софья вместе воспитывают двоих детей. Их можно по праву назвать самой закрытой медиа-семьей России — они никогда не афишировали ни свой роман, ни свадьбу, ни рождение наследниц Эрики и Киры. Даже имена девочек стали известны лишь пару недель назад, когда Софья решилась дать интервью изданию Tatler.

«Мы оба люди закрытые. Муж — вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа», — сказала Софья.

Девушка также рассказала, что была готова на все ради Константина Львовича. «Мы сидели в ''Пушкине'', я держала в руках под столом телефон с ''Википедией'', подсматривала какие-то хайлайты и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай Бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала. Я могла перенести свидание, если чувствовала себя к нему не готовой», — делилась Софья.

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25 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @sofyapavlovna/Instagram
Теги

Константин Эрнст

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • аа так вот кто ее в сериал "Содержанки" продвинул . полнейшая бездарность

  • Поскорее родить, чтобы алики были хорошие в случае чего)

  • Ему 58, ей 31. Что в голове у этих барышень? Интересно жить рядом с дряхлеющим дядькой, спать с ним, да еще детей заводить? Ну да, там же любовь, кто бы сомневался.

  • Зачем она при таких деньжищах согласилась на содежанок? Такая муть, давайте уж честно. Не последний кусок доедала, еще и мать. И что оставила в истории? Низкопробный сериал. Почему муж не остановил, раз такой умный?

  • Конечно это прям чистая любовная любовь) И она все сама ,сама)

  • лучше пусть рожает, чем в кино "снимается"

  • то есть, в содержанках не такой уж и вымысел, сыграла сама себя по сути))

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