СМИ: Константин Эрнст и его 31-летняя супруга Софья станут родителями в третий раз

Радостные новости с самого утра: Константин Эрнст и его супруга Софья станут родителями в третий раз! Об этом рассказали близкие пары.
Как уточнили изданию «СтарХит» инсайдеры, прибавление в семействе случится в следующем году.
Константин и Софья вместе воспитывают двоих детей. Их можно по праву назвать самой закрытой медиа-семьей России — они никогда не афишировали ни свой роман, ни свадьбу, ни рождение наследниц Эрики и Киры. Даже имена девочек стали известны лишь пару недель назад, когда Софья решилась дать интервью изданию Tatler.
«Мы оба люди закрытые. Муж — вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа», — сказала Софья.
Девушка также рассказала, что была готова на все ради Константина Львовича. «Мы сидели в ''Пушкине'', я держала в руках под столом телефон с ''Википедией'', подсматривала какие-то хайлайты и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай Бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала. Я могла перенести свидание, если чувствовала себя к нему не готовой», — делилась Софья.