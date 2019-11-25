СМИ: Константин Эрнст и его 31-летняя супруга Софья станут родителями в третий раз

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его 31-летняя супруга Софья скоро снова станут родителями. У их дочерей Киры и Эрики появится братик или сестричка.

Радостные новости с самого утра: Константин Эрнст и его супруга Софья станут родителями в третий раз! Об этом рассказали близкие пары.

«Конечно, Софья очень рада. Она уже опытная: следит за питанием, чтобы не набрать лишний вес и потом быстро вернуться в форму», — поведали знакомые знаменитостей.

Как уточнили изданию «СтарХит» инсайдеры, прибавление в семействе случится в следующем году.

Константин и Софья вместе воспитывают двоих детей. Их можно по праву назвать самой закрытой медиа-семьей России — они никогда не афишировали ни свой роман, ни свадьбу, ни рождение наследниц Эрики и Киры. Даже имена девочек стали известны лишь пару недель назад, когда Софья решилась дать интервью изданию Tatler.

«Мы оба люди закрытые. Муж — вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа», — сказала Софья.

1 2 3 ... 9 Константин Эрнст родился 6 февраля 1961 года в Москве

Девушка также рассказала, что была готова на все ради Константина Львовича. «Мы сидели в ''Пушкине'', я держала в руках под столом телефон с ''Википедией'', подсматривала какие-то хайлайты и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай Бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала. Я могла перенести свидание, если чувствовала себя к нему не готовой», — делилась Софья.