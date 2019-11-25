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Принц Уильям выселил своего дядю принца Эндрю из королевского дворца после скандального интервью

Принц Уильям настоял на том, чтобы его 59-летнего дядю принца Эндрю лишили всех монарших привилегий и изгнали из Букингемского дворца. Вот она — расплата за скандальное интервью о Джеффри Эпштейне.
Принц Уильям
Принц Уильям

Принц Уильям теперь точно знает, что такое испанский стыд, когда что-то позорное делает кто-то, а стыдно тебе. Спасибо за это надо сказать 59-летнему принцу Эндрю, который стал центром самого резонансного секс-скандала в истории Англии.

После совершенно провального интервью Эндрю телеканалу BBC о дружбе с организатором секс-траффика Джеффри Эпштейном, королева приняла решение отстранить сына от исполнения монарших обязанностей, да еще и зарплаты его лишила.

Принц Эндрю
Принц Эндрю

Оказывается, Елизавета II не сама додумалась до такого сурового наказания. В этом ей помог принц Уильям.

«Уильям становится все больше вовлечен в принятие решений о судьбе монархии. Он не большой поклонник своего дяди, принца Эндрю», — пишет Daily Mail, ссылаясь на инсайдера, близкого к королевскому дворцу. 
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн

После этого интервью Уильям почувствовал себя «обманутым» и понял, что «изгнание» Эндрю из дворца — это единственно правильное решение, которое только может быть.

Напомним, недавнее интервью Эндрю было полной катастрофой. Во время беседы с журналисткой телеканала BBC монарх старательно уклонялся от того, чтобы выразить хоть какое-то сочувствие жертвам Эпштейна, заявил, что вообще не жалеет о дружбе с ним (от него принц «узнал много о бизнесе и торговле»), а вот о незаконной деятельности даже не догадывался. 

Совместное фото с одной из жертв Эпштейна Вирджинией Джуффре, которая заявляла о том, что Джеффри заставлял ее спать с влиятельными людьми, в том числе и принцем Эндрю, монарх назвал отфотошопленным. Эпштейн, напомним, покончил с собой собой в камере во время следствия по делу о торговле людьми и организации секс-траффика в этом августе.

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25 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Уильям, Принц Эндрю

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Трон немножко пошатнулся и все засуетились.

  • ОН сам отказался от привилегий. При чем тут Уильям? Сам дал интервью о своем отношении к происходящему, без раскаяния о свершенном, сам отказался от привилегий, сам уехал. Раздули из мухи слона. Тоже мне, властелин судеб- муж Кетрин😂😂😂 он и раньше прекрасно был вовлечен в судьбу дядюшки Эндрю и все во дворце всех устраивало

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