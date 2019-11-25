«Нет денег даже на новые коньки дочери»: жена Игоря Петренко пожаловалась на тяжелое финансовое положение в семье

Кристина Бродская призналась, что из-за проблем с деньгами ей и ее звездному супругу приходится экономить на собственных детях.

Кристина Бродская и Игорь Петренко

28-летняя актриса Кристина Бродская, которая воспитывает троих дочерей вместе с 42-летним актером Игорем Петренко, пожаловалась на финансовые трудности. В программе «Ты не поверишь!» многодетная мать рассказала, что у них с супругом пока нет денег на покупку квартиры: «Мы снимаем жилье. У мужа много разных обязательств, поэтому свою квартиру позволить пока себе не можем».

По словам артистки, бедственное финансовое положение затронуло и детей: «Дочь занималась фигурным катанием, но коньки стали маловаты. Купить новые возможности не было, поэтому мы приостановили эти занятия», — сказала Кристина Бродская.

Игорь Петренко с женой, дочерью и сыновьями от Екатерины Климовой

По данным издания «СтарХит», съемочный день Игоря Петренко стоит около 150 тысяч рублей. Он много снимается, играет в антрепризах и гастролирует, однако жить на широкую ногу не может. Ему приходится содержать жену с тремя дочками, а также выплачивать алименты двум сыновьям, рожденным в браке с актрисой Екатериной Климовой.

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Сам Игорь Петренко безумно рад, что у него пятеро детей. «Я еще молодой парень. У нас все впереди», — заявил довольный актер. Ранее стало известно, что Кристина собирается открыть фотостудию, чтобы поправить финансовое положение семьи. Сейчас Бродская с дочками проживает в Петербурге, а Петренко все время вынужден ездить в Москву. Он планирует перевезти семью в столицу, чтобы чаще видеть родных.