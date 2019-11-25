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«Нет денег даже на новые коньки дочери»: жена Игоря Петренко пожаловалась на тяжелое финансовое положение в семье

Кристина Бродская призналась, что из-за проблем с деньгами ей и ее звездному супругу приходится экономить на собственных детях.
Кристина Бродская, Игорь Петренко
Кристина Бродская и Игорь Петренко

28-летняя актриса Кристина Бродская, которая воспитывает троих дочерей вместе с 42-летним актером Игорем Петренко, пожаловалась на финансовые трудности. В программе «Ты не поверишь!» многодетная мать рассказала, что у них с супругом пока нет денег на покупку квартиры: «Мы снимаем жилье. У мужа много разных обязательств, поэтому свою квартиру позволить пока себе не можем».

По словам артистки, бедственное финансовое положение затронуло и детей: «Дочь занималась фигурным катанием, но коньки стали маловаты. Купить новые возможности не было, поэтому мы приостановили эти занятия», — сказала Кристина Бродская.

Игорь Петренко с женой, дочерью и сыновьями от Екатерины Климовой
Игорь Петренко с женой, дочерью и сыновьями от Екатерины Климовой

По данным издания «СтарХит», съемочный день Игоря Петренко стоит около 150 тысяч рублей. Он много снимается, играет в антрепризах и гастролирует, однако жить на широкую ногу не может. Ему приходится содержать жену с тремя дочками, а также выплачивать алименты двум сыновьям, рожденным в браке с актрисой Екатериной Климовой.

Сам Игорь Петренко безумно рад, что у него пятеро детей. «Я еще молодой парень. У нас все впереди», — заявил довольный актер. Ранее стало известно, что Кристина собирается открыть фотостудию, чтобы поправить финансовое положение семьи. Сейчас Бродская с дочками проживает в Петербурге, а Петренко все время вынужден ездить в Москву. Он планирует перевезти семью в столицу, чтобы чаще видеть родных.

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25 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @ikpetrenko/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Игорь Петренко

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • А зачем рожать троих детей, если их не на что содержать? Чтоб мужик не убежал?

  • Гость

    А зачем рожать троих детей, если их не на что содержать? Чтоб мужик не убежал?

    Тяжелое финансовое положение, при этом всем скопом ездят на отдых, несостыковка получается.

  • И что? Кто в этом виноват? Оба здоровые, трудоспособные, заработайте. Сначала выходят замуж за сильно пьющих алиментщиков, рожают от них кучу детей, потом удивляются, что денег нет даже на необходимое, фигею я от таких тетек.

  • Гость

    А зачем рожать троих детей, если их не на что содержать? Чтоб мужик не убежал?

    Такая же мысль -- презервативы стоят дешевле. И, простите, конечно, но 150 000 рублей в день, это очень прекрасный заработок. В России миллионы людей гораздо меньше в месяц на семью получают, но и коньки покупают, и пуанты, и не жалуются. Дорого, говоришь? Так купи не понтовой фирмы или б/у, или ждет, что все сейчас расплачутся от сострадания и сбросимся страной на коньки?

  • Гость

    Такая же мысль -- презервативы стоят дешевле. И, простите, конечно, но 150 000 рублей в день, это очень прекрасный заработок. В России миллионы людей гораздо меньше в месяц на семью получают, но и коньки покупают, и пуанты, и не жалуются. Дорого, говоришь? Так купи не понтовой фирмы или б/у, или ждет, что все сейчас расплачутся от сострадания и сбросимся страной на коньки?

    Да это все для шоу,выше написано что она в какой-то передаче,просто нужна горячая тема.

  • Чем больше таких историй алиментщиков, тем крепче браки)))) последующий развод и бросание детей - это дорого. Когда определенный контингент мужчин это поймет, многое изменится)))

  • Это из серии "когда у моих знакомых нет денег они ездят отдыхать на море на 19 дней вместо 20")

  • Они поженились в 2016 году и уже 3-е детей????!!!!

  • Даже если у Петренко 10 съемочных дней в месяц, то это 1 500 000! Если 20 дней, то в месяц 3 000 000! И им мало этого??? А снимаются современные артисты чаще всего каждый день!!! На коньки не хватает?!:) Может, ещё в питании себя ограничивают?:)

  • ну пусть ещё нарожает, может прибавится денег! странные у неё жалобы..

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