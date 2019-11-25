Кейтлин Дженнер проболталась, что Кайли беременна во второй раз?

Кайли Дженнер родила первенца, когда ей было всего 20 лет. И хотя малышка Сторми стала желанным ребенком, забеременела Кайли случайно: тогда она лишь начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом.
Поговаривают, что Кайли уже давно задумывается о том, чтобы родить еще одного ребенка. Инсайдеры даже сообщали, что Дженнер планирует забеременеть до конца этого года.
Кажется, в словах анонимов была доля правды. Дело в том, что во время недавних съемок реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» Кейтлин Дженнер рассказала, что в декабре у нее появится еще один внук.
«Крис понимает, что ее экс-супруг не будет намеренно раскрывать тайны. Но также она прекрасно знает, что Кейтлин не раз публично, плохо подумав, говорила вещи, которые совершенно не шли на пользу ее родственникам. Это не может не волновать ее», — рассказал инсайдер корреспонденту портала Hollywood Life.
Пока никто из близких Кайли не подтвердил официально, что она ждет ребенка. Да и вряд ли это произойдет вообще: напомним, о том, что Дженнер стала мамой в первый раз, мы узнали уже после рождения малышки Сторми.