Кейтлин Дженнер проболталась, что Кайли беременна во второй раз?

Инсайдеры не раз сообщали, что в ближайшее время Кайли Дженнер планирует завести второго ребенка. Как оказалось, инстадива может уже находиться в положении — если ее отец не пошутил насчет этого.

Кайли Дженнер с дочерью

Кайли Дженнер родила первенца, когда ей было всего 20 лет. И хотя малышка Сторми стала желанным ребенком, забеременела Кайли случайно: тогда она лишь начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом.

Знаменитость наслаждается своим новым статусом и старается проводить с малышкой любую свободную минуту.

Поговаривают, что Кайли уже давно задумывается о том, чтобы родить еще одного ребенка. Инсайдеры даже сообщали, что Дженнер планирует забеременеть до конца этого года.

Кейтлин Дженнер

Кажется, в словах анонимов была доля правды. Дело в том, что во время недавних съемок реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» Кейтлин Дженнер рассказала, что в декабре у нее появится еще один внук.



Такое неожиданное признание совсем не порадовало звездное семейство, и в особенности его главу Крис Дженнер.

«Крис понимает, что ее экс-супруг не будет намеренно раскрывать тайны. Но также она прекрасно знает, что Кейтлин не раз публично, плохо подумав, говорила вещи, которые совершенно не шли на пользу ее родственникам. Это не может не волновать ее», — рассказал инсайдер корреспонденту портала Hollywood Life.



Пока никто из близких Кайли не подтвердил официально, что она ждет ребенка. Да и вряд ли это произойдет вообще: напомним, о том, что Дженнер стала мамой в первый раз, мы узнали уже после рождения малышки Сторми.