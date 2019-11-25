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Виктория Боня улетела отмечать 40-летие на Мальдивы

Накануне своего дня рождения знаменитость упаковала в чемодан купальники и легкие платья и покинула холодный Лондон. Свой юбилей Виктория Боня встретит на Мальдивах и, судя по всему, сделает это с размахом. Многие удивились бесстрашию красавицы, ведь у русских не принято отмечать 40-летие из-за дурных примет.
Виктория Боня на Мальдивах, 25 ноября 2019
Виктория Боня на Мальдивах, 25 ноября 2019

Виктория Боня привыкла следовать своим желаниям, а в преддверии 40-летия ей захотелось отправиться на Мальдивы. Оно и понятно: за годы жизни в Монако знаменитость привыкла к теплому климату и, вероятно, никак не может адаптироваться к переменчивой лондонской погоде. Сказано — сделано, и уже 24 ноября знаменитость похвасталась, что находится «в раю».

На своей странице в Инстаграме Виктория объяснила, почему выбор пал именно на Мальдивские острова.

«Отдых здесь отличается от остальных тем, что вы находитесь максимально наедине с природой. Здесь нет автомобилей, здесь нет мотоциклов, зато есть велосипеды и электрокары. Каждый день можно занимать себя активностями, взаимодействуя с природой, — дайвинг, серфинг, водный спорт», — поделилась Виктория.

Боня добавила, что на выбор места для праздника повлиял и климат, и живописные виды: «Через несколько дней у меня будет день рождения, круглая дата. И я решила отметить ее в настоящем райском уголке».

Многие были удивлены, что Боня вообще решилась отмечать 40-летие.

Эту дату отмечать не принято: по поверьям, празднование 40 лет грозит чередой неудач. Точных сведений, откуда появилась такая примета, нет, однако многие полагают, что все дело в самом слове. «Сорок» — это «сор» и «рок», поэтому тот, кто чествует эту дату, на самом деле приглашает в свою жизнь не самые приятные события. 

  • Виктория Боня
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    Виктория Боня исполнила свою заветную мечту провести день рождения в райском уголке
    Смотреть галерею

Похоже, Виктории Боне не страшны никакие приметы. В этом она очень похожа на Ирину Шейк, которая, вопреки поверьям, не только посмотрелась в разбитое зеркало, но и сделала в его отражении стильный снимок. 

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25 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Да, я видела в ее сториз, там и правда шикарно!Всем бы быть такими "бедными", как Виктория Боня, как ее любят здесь выставлять.На нашу семью из трех человек путевка на мальдивы из питера минимум 280тыс. Мы не можем себе этого позволить.

  • Сразу хотелось бы унять хейтеров.
    Виктория там с Анджелиной.
    А то начнете сейчас - "дочь бросила".

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