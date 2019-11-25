Виктория Боня улетела отмечать 40-летие на Мальдивы

Накануне своего дня рождения знаменитость упаковала в чемодан купальники и легкие платья и покинула холодный Лондон. Свой юбилей Виктория Боня встретит на Мальдивах и, судя по всему, сделает это с размахом. Многие удивились бесстрашию красавицы, ведь у русских не принято отмечать 40-летие из-за дурных примет.

Виктория Боня на Мальдивах, 25 ноября 2019

Виктория Боня привыкла следовать своим желаниям, а в преддверии 40-летия ей захотелось отправиться на Мальдивы. Оно и понятно: за годы жизни в Монако знаменитость привыкла к теплому климату и, вероятно, никак не может адаптироваться к переменчивой лондонской погоде. Сказано — сделано, и уже 24 ноября знаменитость похвасталась, что находится «в раю».

На своей странице в Инстаграме Виктория объяснила, почему выбор пал именно на Мальдивские острова.

«Отдых здесь отличается от остальных тем, что вы находитесь максимально наедине с природой. Здесь нет автомобилей, здесь нет мотоциклов, зато есть велосипеды и электрокары. Каждый день можно занимать себя активностями, взаимодействуя с природой, — дайвинг, серфинг, водный спорт», — поделилась Виктория.

Боня добавила, что на выбор места для праздника повлиял и климат, и живописные виды: «Через несколько дней у меня будет день рождения, круглая дата. И я решила отметить ее в настоящем райском уголке».

Многие были удивлены, что Боня вообще решилась отмечать 40-летие.

Эту дату отмечать не принято: по поверьям, празднование 40 лет грозит чередой неудач. Точных сведений, откуда появилась такая примета, нет, однако многие полагают, что все дело в самом слове. «Сорок» — это «сор» и «рок», поэтому тот, кто чествует эту дату, на самом деле приглашает в свою жизнь не самые приятные события.

1 2 3 ... 12 Виктория Боня исполнила свою заветную мечту провести день рождения в райском уголке

Похоже, Виктории Боне не страшны никакие приметы. В этом она очень похожа на Ирину Шейк, которая, вопреки поверьям, не только посмотрелась в разбитое зеркало, но и сделала в его отражении стильный снимок.