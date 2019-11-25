Виктория Боня улетела отмечать 40-летие на Мальдивы

Виктория Боня привыкла следовать своим желаниям, а в преддверии 40-летия ей захотелось отправиться на Мальдивы. Оно и понятно: за годы жизни в Монако знаменитость привыкла к теплому климату и, вероятно, никак не может адаптироваться к переменчивой лондонской погоде. Сказано — сделано, и уже 24 ноября знаменитость похвасталась, что находится «в раю».
«Отдых здесь отличается от остальных тем, что вы находитесь максимально наедине с природой. Здесь нет автомобилей, здесь нет мотоциклов, зато есть велосипеды и электрокары. Каждый день можно занимать себя активностями, взаимодействуя с природой, — дайвинг, серфинг, водный спорт», — поделилась Виктория.
Боня добавила, что на выбор места для праздника повлиял и климат, и живописные виды: «Через несколько дней у меня будет день рождения, круглая дата. И я решила отметить ее в настоящем райском уголке».
Эту дату отмечать не принято: по поверьям, празднование 40 лет грозит чередой неудач. Точных сведений, откуда появилась такая примета, нет, однако многие полагают, что все дело в самом слове. «Сорок» — это «сор» и «рок», поэтому тот, кто чествует эту дату, на самом деле приглашает в свою жизнь не самые приятные события.
Похоже, Виктории Боне не страшны никакие приметы. В этом она очень похожа на Ирину Шейк, которая, вопреки поверьям, не только посмотрелась в разбитое зеркало, но и сделала в его отражении стильный снимок.