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Наталья Водянова встретила новость о покупке своим свекром марки Tiffany с радостью и списком подарков

25 ноября стало официально известно, что знаменитая группа компаний LVMH покупает ювелирный бренд Tiffany. Наталья Водянова, чей свекр является президентом конгломерата, поделилась радостью от сделки с подписчиками.
Элен Арно, Бернар Арно, Наталья Водянова, Антуан Арно
Наталья Водянова с гражданским мужем Антуаном Арно и его родителями

Сделка года состоялась! LVMH и Tiffany & Co сумели договориться об условиях покупки. Французский конгломерат выложит за ювелирный бренд $16,2 миллиардов. Louis Vuitton Moet Hennessy принадлежит отцу Антуана Арно Бернару, который приходится русской топ-модели почти что свекром.

Узнав о том, что родственник приобретет один из самых популярных брендов украшений, Наталья обыграла ситуацию весьма оригинально. Топ-модель попросила у Санты, чтобы весь следующий год у нее был завтрак у Тиффани, отсылаясь к культовому голливудскому фильму, благодаря которому марка обрела мировую известность. В обмен Водянова пообещала быть «хорошей девочкой» и отметила, что «никогда не бывает слишком рано для составления списка подарков».

Наталья Водянова

Звезда поделилась уютным домашним фото, на котором она неспешно пьет чай, сидя в кожаном кресле на фоне рамки с семейным портретом. Водянова надела шелковую полосатую пижаму и забавный ободок с оленьими рожками.

Антуан Арно решил оригинально отпраздновать крупную семейную покупку, выложив в Инстаграм квадрат классического бирюзового цвета с подписью «Добро пожаловать!»

В настоящее время LVMH владеет марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet и многими другими. Вот уж повезло Наталье так повезло!

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26 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @natasupernova/Instagram
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Наталья Водянова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А Наталье-то в чем повезло? Не умоляя ее достоинств и достижений, а также того, что она делает в благотворительных целях, много работает и тд- но покупка эта к ней никакого отношения не имеет. Есл не ошибаюсь, они даже не женаты. Так с чем ей "повезло так повезло"-то?

  • Ливерпуль

    А Наталье-то в чем повезло? Не умоляя ее достоинств и достижений, а также того, что она делает в благотворительных целях, много работает и тд- но покупка эта к ней никакого отношения не имеет. Есл не ошибаюсь, они даже не женаты. Так с чем ей "повезло так повезло"-то?

    Может надеется на рекламные контракты?

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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