Наталья Водянова встретила новость о покупке своим свекром марки Tiffany с радостью и списком подарков

25 ноября стало официально известно, что знаменитая группа компаний LVMH покупает ювелирный бренд Tiffany. Наталья Водянова, чей свекр является президентом конгломерата, поделилась радостью от сделки с подписчиками.

Наталья Водянова с гражданским мужем Антуаном Арно и его родителями

Сделка года состоялась! LVMH и Tiffany & Co сумели договориться об условиях покупки. Французский конгломерат выложит за ювелирный бренд $16,2 миллиардов. Louis Vuitton Moet Hennessy принадлежит отцу Антуана Арно Бернару, который приходится русской топ-модели почти что свекром.

Узнав о том, что родственник приобретет один из самых популярных брендов украшений, Наталья обыграла ситуацию весьма оригинально. Топ-модель попросила у Санты, чтобы весь следующий год у нее был завтрак у Тиффани, отсылаясь к культовому голливудскому фильму, благодаря которому марка обрела мировую известность. В обмен Водянова пообещала быть «хорошей девочкой» и отметила, что «никогда не бывает слишком рано для составления списка подарков».

Звезда поделилась уютным домашним фото, на котором она неспешно пьет чай, сидя в кожаном кресле на фоне рамки с семейным портретом. Водянова надела шелковую полосатую пижаму и забавный ободок с оленьими рожками.

Антуан Арно решил оригинально отпраздновать крупную семейную покупку, выложив в Инстаграм квадрат классического бирюзового цвета с подписью «Добро пожаловать!»

В настоящее время LVMH владеет марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet и многими другими. Вот уж повезло Наталье так повезло!