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«Был шок и много нервов»: Саша Савельева призналась, что сильно похудела из-за сложных родов

Этой весной у Саши Савельевой и Кирилла Сафонова появился сын. Роды певицы прошли очень тяжело, поэтому она крайне редко вспоминает об этом процессе и связанных с ним вещах. 
Александра Савельева, Кирилл Сафонов
Саша Савельева и Кирилл Сафонов

В конце марта 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Изначально звезда собиралась рожать в Израиле, но ей пришлось экстренно обратиться за помощью к московским врачам. 

У Савельевой случились преждевременные роды, из-за которых она могла потерять ребенка и умереть сама. 

Сын певицы и Кирилла Сафонова Леон появился на свет раньше положенного срока, так что некоторое время мама и малыш оставались в больнице под тщательным наблюдением медиков. 

Александра Савельева
 

На днях Саша решила ответить на вопросы своих подписчиков в Инстаграме. Одна из интернет-пользовательниц спросила артистку, как ей удалось так быстро прийти в форму после родов. 

Как оказалось, сложности, связанные с первыми днями жизни сына, сильно повлияли на Савельеву. Она напрочь лишилась спокойствия, сна и аппетита. 

«Это был настоящий шок. Я столько нервов потратила, что в скором времени после родов избавилась от значительного количества килограммов», — призналась певица. 

  • Александра Савельева
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    В считаные дни после родов Саша Савельева избавилась от большей части лишнего веса
    Смотреть галерею

В связи с пережитыми событиями звездная мама решила отказаться от интенсивного похудения и активной светской жизни. Сейчас она старается как можно больше времени проводить с сыном. «У меня еще остались лишние сантиметры. Но я абсолютно не стремлюсь убрать их во что бы то ни стало. Для меня прежде всего важно здоровье — мое и моего ребенка», — подчеркнула певица.

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25 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @sasha_savelieva/Instagram
Теги

Александра Савельева, Кирилл Сафонов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • зачем она постоянно делает дак фейс, как ужасно это смотрится

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