«Был шок и много нервов»: Саша Савельева призналась, что сильно похудела из-за сложных родов

В конце марта 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Изначально звезда собиралась рожать в Израиле, но ей пришлось экстренно обратиться за помощью к московским врачам.
Сын певицы и Кирилла Сафонова Леон появился на свет раньше положенного срока, так что некоторое время мама и малыш оставались в больнице под тщательным наблюдением медиков.
На днях Саша решила ответить на вопросы своих подписчиков в Инстаграме. Одна из интернет-пользовательниц спросила артистку, как ей удалось так быстро прийти в форму после родов.
«Это был настоящий шок. Я столько нервов потратила, что в скором времени после родов избавилась от значительного количества килограммов», — призналась певица.
В связи с пережитыми событиями звездная мама решила отказаться от интенсивного похудения и активной светской жизни. Сейчас она старается как можно больше времени проводить с сыном. «У меня еще остались лишние сантиметры. Но я абсолютно не стремлюсь убрать их во что бы то ни стало. Для меня прежде всего важно здоровье — мое и моего ребенка», — подчеркнула певица.