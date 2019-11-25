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«Наколки на лице опасны»: сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок

Денис Шальных стал известен благодаря своему неформальному имиджу с обилием пирсинга и татуировок на теле и лице. Недавно молодой человек решил избавиться от некоторых тату, за что чуть не поплатился здоровьем и спокойствием. 
Елена Яковлева, Денис Шальных
Елена Яковлева с сыном

27-летний Денис Шальных обладает весьма нестандартной внешностью. В последние годы молодой человек постоянно красит волосы в яркие цвета, делает пирсинг, а также украшает лицо новыми татуировками. 

Мать Дениса, актриса Елена Яковлева, объясняла такое пристрастие сына наличием весомых проблем в личной жизни

Однако с недавних пор в жизни Шальных наступила «белая полоса». По слухам, молодой человек встретил новую любовь, которая и вдохновила его на то, чтобы начать избавляться от татуировок. 

Денис Шальных
 

На прошлой неделе Денис посетил первый сеанс лазерного пилинга, чтобы удалить рисунки с лица. Об этом он поведал своим подписчикам в Инстаграме. 

Кто бы знал, что аудитория молодого человека будет против его возвращения к нормальному облику. 

На днях на Шальных напали ярые поклонники татуировок. «Его подкараулили недалеко от дома. Обступили, кричали, что как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки! Слово за слово, и с агрессивной толпой мирный разговор у Дена не сложился. Досталось ему порядком, глаз заплыл, надеется, что нет сотрясения мозга», — рассказали корреспонденту «СтарХит» друзья молодого человека. 

Несмотря на подобный инцидент, Денис продолжит активно избавляться от татуировок на лице. В своем микроблоге сын Яковлевой показал, как выглядит после избиения, и предупредил фолловеров об опасности общения с «агрессивным коммьюнити» любителей татуировок. 

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25 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tdbndie, @moonmoonotterboi/Instagram, PhotoXPress.ru
Теги

Елена Яковлева, Денис Шальных

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